PSG-OM 3-1, Mario Balotelli : "Pardon aux supporters pour ce match"

Muet pour son premier match face au Paris Saint-Germain sous ses nouvelles couleurs, Mario Balotelli a demandé pardon aux supporters sur Instagram.

Grand artisan du regain de forme de l' ces dernières semaines, déjà auteur de cinq buts en huit rencontres depuis son arrivée sur la Cannebière durant l'hiver, Mario Balotelli était au coeur de toutes les attentions ce dimanche soir, lui qui disputait son premier Classique face au (3-1).

Longtemps annoncé forfait par les différents médias, l'Italien était finalement bien présent sur le terrain pour défier le Champion de en titre. Néanmoins, la recrue phare de l'OM ne s'est pas vraiment illustrée face aux protégés de Thomas Tuchel, cédant même sa place à la 65ème minute de jeu, faisant les frais de l'expulsion du gardien marseillais Steve Mandanda.

"Ce n'est pas un match perdu qui va nous tuer"

Une sortie qui n'a pas empêché l'ancien joueur de l'OGC Nice de se montrer un brin provocateur, lui qui ne s'est pas gêné pour narguer ses adversaires du soir le temps de rejoindre le banc en montrant l'étoile de Champion d'Europe présente sur le maillot phocéen.

Si sa sortie du terrain a donc été remarquée, Mario Balotelli s'est aussi adonné à une sortie médiatique après la rencontre. En effet, le joueur de 28 ans s'est adressé aux supporters de l'Olympique de Marseille via un post publié sur son compte Instagram personnel ce dimanche soir.

"On gagne ensemble, on perd ensemble ! Pardon aux supporters pour ce match mais nous sommes forts et ce n'est pas un match perdu qui va nous tuer. Allez l'OM", a en effet déclaré l'attaquant sur le post Instagram en question, déterminé à l'approche de la trêve internationale qui se profile.

Une chose est sûre, s'il n'a pas eu le rendement espéré dans cette rencontre face à l'ogre parisien, invaincu depuis 2011 face à l'OM, Mario Balotelli semble déjà parfaitement acclimaté à son nouvel environnement, lui qui a parfaitement compris comment se mettre les fervents supporters olympiens dans la poche.