PSG - Nuno Mendes : "Je suis venu pour inscrire mon nom dans l'histoire du club"

Le latéral portugais va rester à Paris après que le PSG ait levé son option d'achat. Une bonne nouvelle pour lui.

Nuno Mendes dit qu'il est venu au Paris Saint-Germain pour écrire son nom dans les livres d'histoire du club après la confirmation de sa signature sur le long terme.

"Ecrire mon nom dans l'histoire du PSG"

Le jeune homme de 19 ans devrait rester au Parc des Princes jusqu'en 2026, après un prêt réussi qui a permis au club de lever l'option de 40 millions d'euros pour acquérir le latéral gauche du Sporting CP.

Mendes a été un joueur impressionnant lors de la reconquête de la Ligue 1 par le PSG après l'avoir perdue la saison dernière. Après avoir signé son nouveau contrat, le jeune homme a déclaré que son maintien à long terme lui donnerait la chance d'entrer dans l'histoire du club.

"Je suis venu ici pour écrire mon nom dans l'histoire du Paris Saint-Germain", a déclaré Mendes au site officiel du club. "Cela a commencé cette année, et j'espère continuer les bons moments pour le club, avec plus de victoires en championnat, plus de titres.

"C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je représente le club. Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour un grand club et le Paris Saint-Germain en est un."

Réfléchissant à sa campagne personnelle au Parc des Princes, l'espoir portugais a ajouté : "D'un point de vue personnel, je pense que c'était une saison d'apprentissage. Je suis venu ici pour grandir et apprendre. C'était une très bonne saison".

"L'équipe a toujours su réagir de la bonne manière"

Malgré ses impressions personnelles, Mendes a été témoin d'une autre campagne du PSG qui a vu le club échouer dans ses rêves européens en Ligue des champions malgré une foule d'arrivées importantes, dont Lionel Messi, bien que la décision de Kylian Mbappé de snober le Real Madrid à la fin de la campagne ait donné un coup de pouce à tous.

l'intéressé a rendu hommage à l'esprit d'équipe qui régnait au sein du club : "Quand nous avons eu des moments difficiles, l'équipe a su réagir de la bonne manière. Nous allions à l'entraînement et faisions de notre mieux, et c'est ce que nous avons fait toute la saison.

"Malgré les déceptions, l'équipe a toujours bien réagi. C'est aussi ce qui nous a permis de remporter le championnat. C'était la première fois que [cette pression négative] m'arrivait, mais je suis sûr que d'autres joueurs sont déjà passés par là. Je pense que les joueurs expérimentés nous ont aidés à traverser les mauvais moments, car ils ont traversé des périodes similaires par le passé."