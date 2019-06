PSG - Noël Le Graët veut voir plus de Français dans l'équipe

Le président de la Fédération Française de Football a réclamé plus de Français au PSG, un club qui doit tirer le football tricolore vers le haut.

Président emblématique de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët est un dirigeant très dévoué, bien qu'âgé de 77 ans, lui qui est un véritable amoureux du football français. Très attaché à ses valeurs, ce dernier n'hésite donc pas à défendre les intérêts de l'Hexagone dès que l'occasion se présente à lui, n'étant d'ailleurs jamais le dernier à prendre position grâce à des déclarations sans langue de bois.

Le vice-président du Barça confirme que Neymar veut revenir

"Tuer les Championnats nationaux n'a aucun sens. C'est enlever de la saveur à toute une population. Tout ça me paraît tellement gros que j'ai du mal à me dire que ce dossier va être présenté en l'état. Les grands clubs veulent toujours plus d'argent, c'est leur logique depuis un bon bout de temps. Mais là, on sacrifie les footballs nationaux, qui sont la base de tout. On ferait tout ça pour deux ou trois clubs... On peut comprendre que le PSG soit d'accord, mais je lui demanderai d'être solidaire", avait ainsi confié le président, le 12 avril dernier, au sujet d'une potentielle réforme de la Ligue des Champions.

Mais solidaire, lui ne l'est pas forcément avec le PSG. En tout cas, force est de constater que ses récentes déclarations à l'encontre du Champion de en titre ne témoignent pas d'une sympathie débordante... Lui qui ne s'est pas gêné pour égratigner quelque peu le projet francilien, censé hisser le au sommet du football européen mais se heurtant il faut bien le dire à une réalité quelque peu douloureuse...



"Le PSG gagnera lorsqu’il aura une vraie équipe"

Depuis trois ans, le Paris Saint-Germain n’arrive pas à dépasser les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Après avoir été sorti par le , le club de la capitale a été éliminé par le et dernièrement . Interrogé sur le sujet par Canal +, le président de la Fédération française de football n’a pas hésité à donner son avis. Et ce dernier n’a pas vraiment épargné le champion de France.

L'article continue ci-dessous

"Le PSG a besoin d’une équipe et pas forcément du marketing. Le PSG gagnera lorsqu’il aura une vraie équipe, lorsqu’il aura certainement trouvé une formule, avec peut-être un peu plus de Français, je suis désolé ! Je crois que dans tous les pays, la base d’une équipe nationale est souvent dans un grand club. Le PSG c’est une sélection mondiale, qui est magnifique, sauf qu’il ne dépasse pas les huitièmes de finale", a d'abord déclaré Noël Le Graët, interrogé par Canal + sur les trois dernières éliminations parisiennes à ce stade de la compétition en Ligue des Champions.

"Alors il faut se poser des questions ! Ce n’est pas une critique. Moi, j’aurais envie effectivement que notre pays soit mieux classé grâce au PSG, avec plein de points. Et les autres travaillent, sont loin derrière. C’est un club fantastique avec des moyens extraordinaires mais j’aimerais bien qu’il soit plus réaliste sur son effectif", a-t-il lâché ensuite, pour appuyer ses propos. Le message est on ne peut plus clair.