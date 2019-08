PSG-Nîmes, Thomas Tuchel : "Areola doit montrer qu'il en est capable, en prenant ses responsabilités"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse ce samedi avant de débuter la saison en Ligue 1 dimanche contre Nîmes (21h).

Thomas Tuchel s'est exprmé en conférence de presse sur le cas de Neymar et des gardiens de but. Il n'exclut rien sur la situation des gardiens.

Le groupe et les absents

"C'est très simple. Ander Herrera est blessé pour quelques semaines je pense. Neymar et Kimpembé ont participé à l'entraînement. Neymar n'a pas terminé l'entraînement aujourd'hui, il ne pourra pas jouer demain."

Bilan de la préparation

"Je suis très content car la préparation est très différente de l'année dernière. Tout le monde sait ce que je veux, je sais à quel poste les joueurs sont biens et je sais ce dont on a besoin pour s'améliorer et travailler. On a vu une grande différence entre le match contre l'Inter, Sydney et Rennes. Maintenant, c'est notre défi dimanche. On s'est bien entraîné avec un bon état d'esprit et je suis sûr qu'on est prêts pour demain."

La situation de Neymar

"Je planifie l'entraînement pour Ney. Il est un peu blessé, c'est un retour après une blessure encore. Il a pris un coup hier, il a encore pris un coup aujourd'hui. Il n'est pas en capacité de jouer avec nous demain."

Le départ de Trapp et le statut d'Areola

"Marcin Bulka a été bon pendant l'entraînement et pour le moment la situation est qu'on joue avec Alphonse et Marcin sur le banc. Alphonse doit montrer qu'il est capable d'améliorer et de surmonter tout ça, en prenant ses responsabilités. C'est nécessaire et très important pour nous. Un club comme le PSG est toujours ouvert pour trouver des solutions durant le mercato."

Mbappé avec Cavani devant ?

"Ils peuvent très bien jouer ensemble. On a fait de très bons matches avec deux attaquants. C'est aussi une question d'équilibre. Il est nécessaire qu'on ait aussi des joueurs sur les postes défensifs, mais on doit penser à toute l'équipe. Demain, les deux démarreront ensemble, c'est sûr. Mais il y a plusieurs possibilités, car Kylian peut aussi jouer sur les côtés. On va essayer de trouver le bon mix entre attaque et défense."

Mbappé, la star du PSG ?

"On a une bonne relation et je suis très heureux de travailler avec lui. Je suis heureux qu'il soit là et je pense chaque jour à trouver des solutions pour qu'il marque des buts, en trouvant des espaces dangereux. Il doit prendre ses responsabilités, il est prêt pour ça, il est très mature, il aime ça. C'est un joueur clé pour nous. Il met beaucoup d'intensité dans ses matches et à l'entraînement. Pour moi, il est prêt pour demain, mais je n'attends pas plus de lui aujourd'hui."

La suite du mercato

"La situation est comme ça dans le foot. On ne peut pas penser trop au mercato. Je reste concentré sur mon équipe et les gars qui sont là."

Sarabia et les coups de pied arrêtés

"Si Angel (Di Maria) est là, ce n'est pas possible qu'il tire les coups-francs directs. Vous avez vu le pied d'Angel ? Il faut qu'il trouve autre chose (rires). Mais je suis très content qu'il soit là, il montre chaque jour son professionnalisme, il est dans un très bon état d'esprit, il est fiable. Il court beaucoup, avec beaucoup d'intensité. C'est exactement ce qu'on attend de lui, je suis très content et heureux qu'il soit là."

Benjamin Quarez, à Saint-Germain-en-Laye.