PSG-Nîmes : Les retrouvailles entre Mbappé et son formateur

Directeur sportif du Nîmes Olympiques, Reda Hammache a accompagné l'éclosion de Kylian Mbappé et raconte ses souvenirs avec le jeune prodige.

Directeur sportif du Nîmes Olympiques depuis décembre 2019, Reda Hammache a pendant de nombreuses années été recruteur pour plusieurs clubs professionnels. Opérant en région parisienne, il a alors repéré puis accompagné et conseillé Kylian Mbappé. Et à l'heure des retrouvailles, puisque le PSG reçoit Nîmes ce soir, à 21h00, Reda Hammache a confié ses souvenirs sur Mbappé à nos confrères de La Provence.

C'est lorsqu'il était recruteur du Stade Rennais que Reda Hammache a pu observer pour la première fois Kylian Mbappé, alors âgé de dix ans, et il a tout de suite perçu les qualités du futur champion du monde : « Après l'avoir supervisé quelques mois auparavant, avec son club de l'AS Bondy, je l'avais intégré à une sélection représentant le Stade Rennais, mais essentiellement composée de joueurs issus de la détection dans le bassin francilien, lors d'un tournoi international U12 à Gif-sur-Yvette (Essonne). Cela m'a permis de consolider les liens que j'entretenais avec lui et sa famille. »

Devenu par la suite recruteur pour le RC Lens, entre 2009 et 2012, Hammache a accompagné l'éclosion de Kylian Mbappé et évoque les nombreuses sollicitations des clubs professionnels : « J'avais, alors, fait en sorte que le Racing Club s'intéresse à Kylian. J'ai initié le dossier. Kylian a failli s'engager avec Lens, mais dans la dernière ligne droite, le choix s'est orienté vers le Stade Malherbe de Caen. Un accord avait même été conclu avec la famille du joueur, mais les documents n'étaient pas encore signés. Finalement, le club de Caen s'est rétracté au bout de quelques mois, parce qu'il est descendu en Ligue 2 (en 2012) et qu'il n'avait plus la capacité d'assumer le dossier. »

Toujours proche de Kylian Mbappé et de sa famille, Hammache refuse d'être considéré comme le « découvreur » du joueur. Pour Hammache, il était évident que Kylian Mbappé allait percer au plus haut niveau : « Je ne suis pas surpris du tout de le voir à un tel niveau. Pour moi, c'est juste la suite logique et encore, on n'en est qu'au début. On peut avoir beaucoup de convictions dans le suivi et le recrutement d'un joueur, mais on peut très rarement avoir des certitudes. Mais concernant Kylian, mes convictions frôlaient parfois la certitude. Je ne dirais jamais que c'est moi qui l'ai découvert, qui suis à l'origine de sa carrière, qui ai fait ceci ou cela pour lui. Je ne pourrais jamais tenir de tels propos, car dans ses toutes jeunes années, toute la France et tous les recruteurs des grands clubs européens l'avaient déjà découvert et le connaissaient déjà très bien. Kylian était tellement extraordinaire, même à 9, 10, 11 ou 12 ans. »

Et c'est avec un grand plaisir que Hammache recroisera ce soir Mbappé : « Avec lui, c'est un rapport très particulier. Je ne suis pas du genre à lui téléphoner et à l'embêter. Il a tellement de choses à gérer. Il faut qu'il se concentre sur son activité première : le terrain. En revanche, quand on se croise, on se serre dans les bras très volontiers, comme ce fut le cas au match aller. »