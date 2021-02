PSG-Nîmes - Le groupe parisien marqué par des absences importantes

Revanchard après sa défaite à Lorient, le PSG affronte Nîmes ce mercredi. Pour ce match, Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs joueurs clés.

Défait face au FC Lorient (3-2) lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain a (déj) concédé son cinquième revers de la saison en Ligue 1. Un record depuis le rachat du club. Ce mercredi soir, l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino, revancharde, se doit de l'emporter face au Nîmes Olympique, lanterne rouge du championnat.

La victoire est d'autant plus impérative pour les Parisiens qui, suite à leur défaite en terre lorientaise, ont été doublés par l'Olympique Lyonnais ainsi que par le LOSC au classement. Face à des Crocodiles en totale méforme, le PSG devra toutefois faire sans Neymar, suspendu. Marco Verratti, positif à la Covid-19, et lui aussi absent.

Autre élément manquant, et non des moindres, le portier Keylor Navas, qui sera de nouveau remplacé par Sergio Rico dans les cages. Déjà absents à Lorient, les défenseurs Marquinhos (blessure) et Abdou Diallo (Covid-19) manquent de nouveau à l'appel. Ce mercredi, à quelques heures de la rencontre contre Nîmes, le Paris Saint-Germain a communiqué le groupe convoqué par Mauricio Pochettino. Et celui-ci a toujours fière allure, notamment dans le secteur offensif.



Le groupe du PSG pour affronter les Crocodiles