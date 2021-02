PSG-Nîmes : une attaque Mbappé-Kean en l'absence de Neymar

Pour affronter le Nîmes Olympique, Pochettino a décidé d'aligner un 4-4-2 avec une attaque Mbappé-Kean, Neymar étant suspendu.

Pour la réception du Nîmes Olympique, ce mercredi à 21h00, Mauricio Pochettino doit se passer des services de Neymar, suspendu, et de plusieurs joueurs absents en raison du Covid-19 : Abdou Diallo et Marco Verratti. Par ailleurs, Juan Bernat, Ander Herrera, Marquinhos et Keylor Navas sont forfaits sur blessure.

Pour cette rencontre, c'est donc Sergio Rico, l'habituel gardien remplaçant qui prendra place dans les buts. Et pour affronter les Crocos, Pochettino a opté pour un 4-4-2 avec attaque Mbappé-Kean.

Le XI de départ du PSG : Rico, Bakker, Kimpembe, Kehrer, Dagba, Paredes, Gueye, Sarabia, Di Maria, Mbappé, Kean.