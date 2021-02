PSG-Nîmes (3-0) : Le PSG repart de l'avant et déroule contre Nîmes

Après sa défaite surprise à Lorient, le PSG a renoué avec le succès en battant facilement Nîmes, la lanterne rouge.

On attendait une réaction du PSG qui s'était incliné dimanche, à la surprise générale, 3 buts à 2 face à Lorient. Et les joueurs du PSG ont répondu aux attentes en s'imposant facilement 3-0 contre Nîmes.

Di Maria : un but et une passe décisive

Les Parisiens ont été appliqués tout au long de la rencontre face à la lanterne rouge et sont entrés dans le match pied au plancher. Dès la cinquième minute de jeu, Sarabia se mettait en évidence en obligeant Reynet, le portier des Crocos, à dévier une frappe.

A la onzième minute de jeu, c'était au tour de Moise Kean de briller mais sa frappe heurtait le poteau. La poreuse défense nîmoise ne résistait pas à la troisième tentative parisienne : Di Maria interceptait une passe de Lamine Fomba et fonçait droit au but avant d'ajuster Reynet d'une belle frappe croisée du pied gauche.

Les Crocos se noyaient et le PSG manquait le KO à la 23e minute : à la suite d'un corner, Kehrer plaçait une tête mais elle était repoussée par la transversale.

Après ce bref répit, le PSG enfonçait définitivement le clou : Di Maria centrait pour Sarabia dont la tête ne laissait aucune chance à Reynet (2-0, 36e).

Nîmes décidait alors de montrer un peu les crocs. Sur un corner, Fomba, étrangement esseulé, plaçait une puissante tête mais Rico réalisait un superbe arrêt réflexe.

Le bijou de Mbappé

En deuxième période, le PSG poursuivait sa large domination et c'est fort logiquement que les Parisiens ajoutaient un troisième but. Et quel but ! Paredes servait Mbappé à l'entrée de la surface et ce dernier enroulait une sublime frappe qui faisait mouche et qui laissait Reynet sans la moindre réaction (68e).

L'article continue ci-dessous

Avec un avantage de trois buts, Pochettino commençait son coaching afin de ménager ses troupes. Di Maria cédait sa place à Rafinha (70e) puis Danilo Pereira et Julian Draxler entraient en jeu à la place de Leandro Paredes et Moise Kean (80e).

Le PSG se laissait alors un peu allé et Koné se jouait de Kehrer avant de se heurter à Rico, très sérieux ce soir et qui a parfaitement supplée Navas, blessé (87e). Dans la foulée, Pochettino injectait encore du sang neuf : Mbappé et Bakker étaient remplacés par Icardi et Bakker. Malgré la présence de joueurs frais, le PSG n'ajoutait pas un quatrième but.

Paris reste dans sillage de Lille

Avec ce succès, le PSG compte désormais 48 points mais reste à la troisième place de la Ligue 1 derrière Lille, leader avec 51 points et large vainqueur de Bordeaux (2-0). Intercalé entre le LOSC et les Parisiens, on trouve les Lyonnais, qui se sont imposés 1-0 à Dijon, avec 49 points.