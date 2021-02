PSG-Nîmes (3-0) : enfin buteur, Di Maria a montré la voie

En l'absence de Neymar, c'est Di Maria qui a montré la voie à suivre ce mercredi contre Nîmes (3-0), retrouvant le chemin des filets. Enfin !

Paris n'a pas eu à forcer son talent pour dominer la lanterne rouge nîmoise ce mercredi au Parc des Princes. Privée de Neymar, suspendu, l'escouade de Mauricio Pochettino a repris sa marche en avant en s'imposant 3-0 pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Un succès construit en équipe qui a permis à Angel Di Maria de retrouver le chemin des filets. "ADM" n'avait plus marqué depuis le 7 novembre contre Rennes (3-0), soit presque trois mois de disette.

Di Maria a joué les chefs d'orchestre en première période, profitant de l'absence de Neymar pour prendre les rênes. Dans l'axe ou sur l'aile droite d'un système en 4-4-2, il a rendu une copie qui contraste avec son match raté à Lorient. Souvent juste dans ses choix avant la pause, et décisif sur deux buts, l'Argentin a su simplifier son jeu, ne ratant pas l'occasion d'ouvrir le score en profitant d'une relance plein axe de Fomba pour venir tromper Reynet d'une frappe croisée du gauche (1-0, 18e).

Moins en vue après la pause

Chacuns de ses centres (9 au total) ont été dangereux. Et c'est sur l'un d'entre-eux que Pablo Sarabia a inscrit le but du break d'une tête imparable (2-0, 36e). Un peu plus tôt, Di Maria avait déjà été à l'origine de deux situations chaudes : une frappe lourde de Paredes repoussée par Baptiste Reynet (22e) et une tête sur la barre de Thilo Kehrer à la suite d'un de ses corners bien remisé par Presnel Kimpembe (23e).

C'est simple, cela faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu Di Maria autant en jambes même s'il a nettement baissé le pied au retour des vestiaires se calant sur le côté droit sans faire de différences. Voyant son joueur moins inspiré, Pochettino a d'ailleurs décidé de le sortir à la 70e minute afin de faire muter son équipe en 4-2-3-1 avec l'entrée de Rafinha. Un choix logique qui ne doit pas faire oublier pour autant ses 45 bonnes premières minutes.

L'enjeu pour Di Maria, maintenant, va être de trouver de la constance dans ses performances. Une équation dans la lignée de cette saison.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.