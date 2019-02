PSG : Nike et Neymar dévoilent une paire de chaussures personnalisées

La superstar brésilienne a posé avec la nouvelle paire de chaussures "Mercurial", produit phare d'une campagne de son équipementier.

Actuellement au Brésil pour poursuivre son protocole de soins après sa blessure au cinquième métatarsien, Neymar reste très actif sur les réseaux sociaux, comme à son habitude.

Il y a quelques jours, le numéro 10 du Paris Saint-Germain, lié depuis de nombreuses années à Nike, a dévoilé la nouvelle paire de chaussures confectionnées par la marque à la virgule. Des crampons du fameux modèle "Mercurial" teintés de blanc, de noir et de rouge. Pour la petite histoire, le cliché de Neymar sur son compte Instagram - où le Brésilien fait le signe "chut" en posant fièrement avec ses chaussures - fait référence à l'un de ses tatouages récents, comme il l'indique lui-même sur son compte Instagram.

"Shhhh... calme-toi. Quand je dis cela, je ne dis à personne de se taire, mais à la façon dont vous interprétez les choses. Mon interprétation est que le 'chut' est pour moi, qu'il me permet de me concentrer, de m'isoler du bruit et de réfléchir à ce que je veux faire sur le terrain, de prendre une profonde respiration et de continuer à essayer. C'est pourquoi je l'ai tatoué sur mon doigt. Mes nouvelles chaussures ont aussi cette signification particulière. Malheureusement, je ne peux pas encore les utiliser, mais bientôt je les aurai à mes pieds", a écrit le joueur.

L'attaquant brésilien est actuellement sur tous les fronts sur le plan marketing puisqu'il a aussi signé un partenariat avec le groupe Altice pour être l'ambassadeur de SFR et RMC Sport, qui est notamment le diffuseur de la prestigieuse Ligue des champions en France.

"Altice annonce un partenariat exceptionnel avec Neymar pour toutes ses marques et sur tous ses territoires, en particulier la France avec SFR et RMC Sport", précise le groupe dans un communiqué relayé sur Twitter. "L'arrivée de la star brésilienne, attaquant vedette du Paris Saint-Germain, consacre la stratégie 100% foot du groupe avec SFR et RMC Sport. A cette occasion, le groupe renouvelle son partenariat avec Cristiano Ronaldo, attaquant portugais de la Juventus de Turin. Deux des meilleurs joueurs de football au monde sont ainsi réunis pour la première fois autour des marques du groupe Altice. Neymar et Cristiano Ronaldo incarnent à merveille la vitesse de la fibre et la beauté du sport. Les campagnes publicitaires seront bientôt disponibles, notamment en France, au Portugal, en Israël et en République Dominicaine."