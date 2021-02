PSG-Nice, Mauricio Pochettino : "Neymar est triste de ne pas pouvoir aider l'équipe"

En conférence de presse ce vendredi avant PSG-Nice, Mauricio Pochettino a évoqué la blessure de Neymar, déjà forfait pour le déplacement à Barcelone.

Le PSG va devoir faire sans Neymar pour les quatre prochaines semaines. Touché à l'adducteur gauche mercredi à Caen, en 32e de finale de Coupe de France, le Brésilien manquera le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone, mardi prochain. Un forfait important que l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a évoqué ce vendredi en conférence de presse alors que Paris reçoit l'OGC Nice samedi (17 heures) au Parc des Princes, pour la 25e journée de Ligue 1.

Avez-vous pris des risques inutiles avec Neymar à Caen et allez-vous faire tourner davantage samedi ?

Mauricio Pochettino : Ma réponse va être simple. Nous sommes là pour gérer un effectif. Le calendrier est ce qu'il est. Malheureusement, il s'est blessé en Coupe de France mais il aurait aussi pu se blesser en Ligue 1. Ce sont des choses qui arrivent.

Etes-vous inquiet pour Marco Verratti avant Barcelone ?

Marco n'est pas disponible pour demain, il a encore une gêne par rapport à la blessure qu'il a subie à la fin du match contre Marseille. On verra dans les prochains jours.

Est-ce difficile de trouver un onze de départ pour le match contre Nice ?

Non, ce n'est pas difficile parce que demain on doit mettre l'équipe la plus à même de nous mener à la victoire. C'est un match important, on doit gagner. Chaque match est important d'ailleurs. Pour le match suivant (Barcelone), on verra une fois le match contre Nice terminé.

Les forfaits de Neymar et Di Maria vous privent de deux créateurs sur le plan offensif. Comment gommer ces manques et allez-vous attendre de Mbappé qu'il soit un peu plus influent dans la création ?

On ne peut pas revenir en arrière, on a perdu deux éléments importants pour les prochains matches mais on a un effectif avec de la qualité. On a une grande confiance pour trouver les solutions nécessaires pour affronter les matches qui arrivent, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions.

M. #Pochettino sur un retour de Neymar au Brésil pour soigner sa blessure : "Ce n'est pas quelque chose qui a été envisagé, ni par le club, ni par le joueur" #PSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 12, 2021

Le PSG va-t-il autoriser Neymar à rentrer au Brésil pour sa convalescence ?

Ce n'est pas quelque chose qui a été envisagé, ni par le club, ni par le joueur ou une autre personne. On essaye de trouver la meileure stratégie pour qu'il revienne au plus vite.

Comment se sent Neymar et comment le groupe a-t-il accueilli la nouvelle de son forfait ?

J'ai parlé avec Ney dès que sa blessure est apparue. Il a déjà exprimé sa tristesse et sa douleur de ne pas pouvoir aider l'équipe pour les échéances à venir en Ligue 1 et en coupe. On va tout faire pour l'aider à revenir le plus rapidement possible afin que mentalement il soit bien. Maintenant, on le connaît. C'est garçon très fort. On voit quelqu'un de très attachant qui donne tout pour l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec lui, il est très professionnel et montre chaque jour son engagement pour le club et ses partenaires. On lui souhaite un rétablissement le plus rapide possible.

Comment expliquer cette blessure ? Subit-il trop de fautes selon vous ?

Ney s'est blessé mais Angel aussi, comme d'autres joueurs dans d'autres équipes. On est en train de vivre des moments difficiles par rapport au Covid. La cadence est très importante. Cela fait moins de 40 jours qu'on est au club et il y a déjà eu 9 matches. Le climat et l'état des terrains n'aident pas non plus. Ce sont des choses qui arrivent et il faut trouver les meilleures stratégies pour protéger les joueurs.

Faire jouer Marco Verratti plus haut, en no.10, est-ce l'option privilégiée pour Barcelone ?

Si on prend une photo, on peut le voir en no.10 parfois c'est vrai. Mais Marco a une capacité de lecture qui lui permet de répondre à différents aspects au milieu. C'est un joueur très versatile qui apporte de la vitesse et de la variété dans le jeu de l'équipe.