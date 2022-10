PSG - Nice : Les propos polémiques de Fournier sur Galtier ? Jean-Pierre Rivère prend position

Le président de l'OGC Nice a décidé de calmer le jeu après la passe d'armes entre son ancien directeur sportif et son ancien entraîneur.

Il y a une semaine presque jour pour jour, Julien Fournier lançait une véritable bombe. Au micro de RMC Sport, l'ancien directeur sportif de Nice s'en prennait ouvertement à Christophe Galtier, le menaçant de révéler un dossier sensible à son encontre : "C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques".

Rivère rend hommage au travail de Fournier et tempère

"Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", a révélé le directeur sportif de Parme. Forcément, Christophe Galtier s'était défendu, tandis que de nombreux observateurs ont été invité à donner leur avis sur le sujet.

Une semaine après, à froid, Jean-Pierre Rivère, qui a soutenu Christophe Galtier au micro de Canal + avant PSG-Nice, a remis la couvert au micro de RMC Sport, allant plus loin dans son explication : "Julien m’a accompagné pendant onze ans. On a surtout été en binôme pendant huit ans. C’est quelqu’un que j’apprécie et qui a fait du très bon boulot. Il est parti dans d’autres directions, je lui souhaite de réussir. Je suis parfaitement au courant de tout ce qui a pu se dire car j’y ai participé".

"Il n'y a pas matière à faire une polémique"

"Il n’y a pas matière à faire une déclaration de cet ordre-là. Il peut y avoir des tensions entre deux hommes, ce qui a été le cas en deuxième partie de saison. Chacun prend une position. Quand vous ne vous entendez plus trop, il y a une position qui devient extrême par rapport à une autre et on ne veut plus trop entendre l’autre. Il n’y a pas matière à faire une polémique sur ce qu’a évoqué Julien (Fournier)", a ajouté le président de Nice.

"Je lui ai dit, ça pouvait laisser planer le doute sur pleins de sujets. Au début, on ne sait pas de quoi on parle. C’est ce qui m’a un peu gêné. Je connais Christophe, je connais Julien, ça a frité, ça arrive. Il n’y a pas eu de problème par rapport au ramadan. Il n’y a pas de racisme dans ce sujet-là avec Christophe", a conclu Jean-Pierre Rivère.

La polémique du ramadan impliquant Christophe Galtier s'est calmée cette semaine et la tendance semble être à l'apaisement. Nul doute que Jean-Pierre Rivère sait très bien que si Julien Fournier venait à appliquer sa menace et à révéler ce qu'il reproche à l'entraîneur du Paris Saint-Germain, cela serait préjudiciable aux trois hommes.