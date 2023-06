PSG – Neymar va-t-il remplacer Messi à Al Hilal?

Après avoir loupé Lionel Messi, Al Hilal souhaiterait se rattraper en attirant Neymar. Les représentants du club saoudien sont à Paris. Explications.

On le sait, la situation de Neymar au PSG est particulière. D'un côté, le club, ou plutôt une partie de ses dirigeants, veut s'en débarrasser coûte que coûte. De l'autre, le joueur se plaît bien à Paris et compte bien rester dans la capitale au moins jusqu'à la fin de son contrat. Et au milieu de tout cela, les rumeurs vont bon train. En théorie, les prétendants sont nombreux. Mais dans les faits, il n'y a tout simplement pas d'offre pour le Brésilien. Cela pourrait enfin changer puisqu'Al Hilal serait en France pour négocier l'arrivée de Neymar, en remplacement de Lionel Messi qui a préféré rejoindre la MLS.

Neymar à Al Hilal pour remplacer Messi?

À 31 ans, la trajectoire de Neymar est toujours plus surprenante que jamais. Annoncé dès son plus jeune âge comme le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi et appelé pour gagner plusieurs Ballon d'Or, le Brésilien enchaîne les déceptions saison après saison. Entre une hygiène de vie décadente, des blessures à répétition et une certaine dose de malchance, le génie de Santos balbutie son football depuis plusieurs années. Une situation qui énerve tout particulièrement plusieurs dirigeants parisiens qui cherchent à tout prix à se débarrasser du joueur.

Problème toutefois dans ce plan : le Brésilien ne veut pas quitter le club et les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Ce dernier point pourrait cependant enfin changer car, comme le révèle CBS Sports, Al Hilal aurait décidé de tout faire pour s'offrir le meneur de jeu parisien. Les représentants du club saoudien seraient même présents à Paris pour négocier la venue du Brésilien. L'objectif sera de compenser le refus de Lionel Messi qui a préféré s'envoler pour la MLS. L'argent parviendra-t-il à sortir Neymar du PSG? Pas sûr, mais le mercato est encore long.