PSG, Neymar va bientôt sortir du silence ?

Annoncé de retour au FC Barcelone cet été, le Brésilien et son entourage n'ont pas pris position publiquement mais ce serait pour bientôt.

Partira, partira pas, le feuilleton Neymar agite la presse française et espagnole ces dernières semaines. Depuis que Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte à un départ aux joueurs qui ne souhaitent pas rester au PSG, dans les colonnes de Football, les rumeurs concernant l'avenir de Neymar vont bon train. L'international brésilien est notamment et surtout annoncé de retour au lors du mercato estival.

Mais qu'en est-il réellement ? Nul ne le sait vraiment. Si un message que Neymar aurait envoyé aux joueurs du FC Barcelone leur assurant de "rester tranquille" et qu'il allait revenir aurait filtré dans la presse espagnole, le Brésilien et son clan se muent dans le silence concernant l'avenir de l'attaquant du PSG. Seuls Neymar, son père et sa famille savent réellement ce qu'il en est et pourraient éclairer la gouverne du monde entier à ce sujet.

Une prise de parole début juillet ?

Et à en croire les informations de Sport, cela pourrait arriver plus vite que prévu. En effet, alors que le quotidien catalan a annoncé hier que le Brésilien avait trouvé un accord avec le FC Barcelone, ce dernier aurait la tâche de faire des excuses publiques au club catalan qui n'a toujours pas digéré la façon dont l'international brésilien a quitté le club pour rejoindre le PSG à l'été 2017. Le joueur attendrait la fin de la Copa America pour parler et "expliquer les raisons de son retour tant désiré à Barcelone".

De son côté, Mundo Deportivo écrit ainsi que Neymar espère qu’une solution sera trouvée et qu’un bras de fer n’aura pas lieu avec le . Néanmoins si l'international brésilien considère que les dirigeants du club de la capitale ne jouent pas son jeu, il méditerait à sécher la reprise de l'entraînement programmée le 8 juillet prochain. Une date autour de laquelle la star auriverde pourrait enfin prendre la parole.

Si Neymar devait attendre la fin de la Copa America pour prendre la parole, comme l'indique Sport, tout dépendrait du parcours du et il se pourrait qu'il faille patienter jusqu'au 7 juillet si jamais la bande de Philippe Coutinho arrive jusqu'en finale de la compétition. Les jours passent et se ressemblent, Neymar est toujours annoncé avec autant de véhémence au FC Barcelone, mais pour le moment il est difficile d'y voir clair dans ce dossier.