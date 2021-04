PSG, Neymar suspendu aussi en Ligue des Champions ?

A quelques heures du choc contre le Bayern Munich, Idrissa Gueye et Neymar sont sous le coup d’une suspension.

Ayant dû faire l’impasse sur le huitième de finale contre le Barça, Neymar sera bien là contre le Bayern Munich. Remis de sa blessure, le meneur brésilien sera titulaire ce mercredi soir à l’Allianz Stadium et tentera de mettre le PSG sur les bons rails, bien aidé par Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria.

Robert Lewandowski absent, Neymar sait qu’il a un coup à jouer dans ce remake de la dernière finale de la Ligue des Champions. Mbappé auteur d’un triplé contre le Barça, le Brésilien doit montrer qu’il reste le facteur X de cette formation parisienne.

Il sait aussi qu’il doit faire taire les critiques qui s’abattent sur lui depuis ce week-end et le choc contre Lille. En plus de la défaite, le PSG sait qu’il va certainement devoir se passer de sa star pour quelques matches, après son altercation avec Djalo et son expulsion. La commission de discipline devrait rendre son jugement dans quelques heures.

"Ney, je le connais depuis des années, on sait que c'est un joueur très compétiteur, a déclaré Marquinhos, capitaine du PSG, lors de la conférence de presse d’avant match. Si on regarde bien l'action il a reçu une faute, il est venu chercher le ballon, il a mis beaucoup d'engagement…"

La part sombre de Neymar est ressortie et il va devoir se tenir à carreau à Munich. En effet, avec déjà deux cartons jaunes récoltés depuis le début de la campagne, le n°10 parisien est sous le coup d’une suspension pour le match retour en cas de nouvelle biscotte.

Il n’est pas le seul Parisien avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Idrissa Gueye peut lui aussi manquer le match retour en cas de nouveau jaune.

Pour rappel, Leandro Paredes, sanctionné lors du retour contre le Barça, ne sera pas présent ce mercredi soir, tout comme Marco Verratti (Covid-19) et Layvin Kurzawa (mollet) forfaits mais également sous le coup d’une suspension.

Les compteurs seront remis à zéro après les deux manches des quarts de finale. Deux matches à tenir donc pour Neymar et Gueye et un joker pour Verratti et Kurzawa.