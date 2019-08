PSG, Neymar Sr : "Neymar redeviendra heureux lorsqu'il profitera de son jeu"

Le père de l'international brésilien a donné des nouvelles de l'état d'esprit de son fils dont l'avenir dans la capitale française reste incertain.

Le feuilleton Neymar est loin d'être terminé. Il ne le sera, selon toute vraisemblance, que le 2 septembre lorsque le marché des transferts sera fermé en mais aussi et surtout en puisque c'est bel et bien dans ce championnat qu'évoluent les prétendants pouvant accueillir l'international brésilien. En effet, deux clubs sont régulièrement annoncés comme le possible point de chute de l'attaquant auriverde : le et le .

Si tout le monde semble s'accorder pour dire que Neymar veut absolument quitter le PSG cet été, le Brésilien se mue dans le silence, tout comme son clan, concernant son avenir après un début d'été tumultueux et rempli de maladresse avec notamment une déclaration sur la remontada qu'il avait vécu avec le FC Barcelone avant de rejoindre le champion de France en titre l'été suivant.

Neymar Sr laisse planer le doute sur le futur de son fils

De retour de blessure, Neymar a repris l'entraînement mais ne jouera pas contre Nîmes ce dimanche soir en avec le PSG. Dans une interview accordée à As, Neymar Sr a fait le point sur l'état d'esprit de son fils et a avoué que le Brésilien a très envie de rejouer au football : "Neymar redeviendra heureux lorsqu'il profitera de son jeu. La vie et le football lui ont appris à être une personne très forte dans les moments difficiles".

Le père de l'international brésilien a souligné la force de caractère de son fils, Neymar Jr, qui a de nouveau connu une grave blessure juste avant la Copa America, un peu plus d'un après avoir eu la même blessure contre l' : "Mon fils n'a pas joué au football depuis un moment à cause de la blessure qui l'a empêché de jouer depuis le mois de juin, mais il a acquis une grande force pour surmonter les problèmes".

En attendant de savoir ce qu'il se passera pour l'avenir de l'international brésilien, Neymar Sr a répété que son fils "sera bientôt sur le terrain", sans pour autant révéler plus d'informations sur la date ou le maillot qui portera à ce moment-là. "En tant que père, c'est un plaisir et une fierté de le voir jouer au football. Il ne reste plus longtemps", a conclu le père de l'ancien attaquant du FC Barcelone. Reste à savoir si ce sera avec le PSG ou non.