PSG - Neymar Senior : "Il n’y a eu aucun appel avec Barcelone"

Interrogé par Téléfoot sur l'état de santé ainsi que sur l'avenir de son fils ce dimanche, le père du Brésilien Neymar a répondu à certaines rumeurs.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2017 en échange d'une somme record dépassant les 220 millions d'euros, Neymar n'a que rarement été tranquille depuis son départ du FC Barcelone. Blessures, rumeurs faisant état de discussions en vue d'un éventuel retour en Espagne, critiques... Bref, la star de la Seleçao n'a pas été épargnée, et ses prestations de très haute volée sur les pelouses du championnat de France n'ont pu être reconnues à leur juste valeur.

Ainsi, alors que le joueur est forfait pour le huitième de finale de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Manchester United, l'heure était venue pour son père de mettre au clair certaines choses, et bien entendu, d'évoquer l'avenir de son fils. Un avenir qui, pour l'heure, s'inscrit chez le Champion de France.

"Dans le football, cela peut changer à tout moment"

"Il y a deux personnes qui parlent pour Neymar : lui et moi, à aucun moment nous n’avons parlé. Est-ce que quelqu’un a déjà entendu des propos de notre part d’un possible retour à Barcelone ? Non. C’est impossible de laisser un joueur tel que lui hors des rumeurs. Il n’y a eu aucun appel avec Barcelone, c’est faux. Le présent est à Paris, le futur est à Paris. C'est difficile de parler du futur car dans le football, cela peut changer à tout moment", a en effet déclaré Neymar Senior à Téléfoot ce dimanche.

Si Neymar ne devrait, sauf catastrophe, retourner au FC Barcelone, quid de son retour sur les terrains ? Une chose est sûre, il faudra encore patienter quelques semaines pour revoir le maître à jouer du PSG rechausser les crampons. "Pour l’instant Neymar est blessé, c’est compliqué et cela dérange ceux qui aiment le football et qui aiment le voir jouer. Le protocole c’est minimum 10 semaines, pour Manchester United au retour c’est impossible. Sa première année à Paris a été une adaptation. Là, il est très heureux à Paris, mis à part la blessure", a aussi confié le père de l'international brésilien, tordant le cou à certaines rumeurs.