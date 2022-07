PSG : Neymar, Rosell et Bartomeu seront jugés pour corruption présumée pour le transfert du Brésilien à Barcelone

Le ministère public demande deux ans de prison pour le joueur et cinq ans pour Rosell pour les irrégularités de son transfert à Barcelone.

Le cauchemar judiciaire pour Neymar Jr, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu et le FC Barcelone lui-même n'est pas encore terminé. Comme le rapporte l'agence de presse EFE, la Cour provinciale de la capitale catalane a ordonné l'ouverture d'un procès oral pour lequel le footballeur brésilien et les anciens présidents du Barça, ainsi qu'un représentant de Santos et les parents du joueur, doivent s'asseoir sur le banc des accusés pour deux délits présumés de corruption et de fraude dans la rédaction et le paiement des contrats qui ont conduit la star à porter les couleurs du Barça en 2013.

Deux ans de prison requis contre Neymar

L'accusation demande deux ans de prison pour Neymar Jr (et une amende de 10 millions d'euros) et cinq ans pour l'ancien président Rosell, ainsi qu'une amende de 8,4 millions d'euros pour le Barça. Cette affaire traîne depuis 2015, lorsque le groupe DIS a intenté un procès contre Neymar Jr, Rosell, Bartomeu, le Barça, Santos et les parents du joueur.

DIS détenait 40% des droits fédératifs de Neymar depuis 2009 et considérait que le prix du transfert par le FC Barcelone - convenu en 2011 - était beaucoup plus élevé que les chiffres officiels rendus publics par les deux clubs. Selon le Barça et Santos, le transfert était bouclé à 17,1 millions d'euros, mais le paiement de 7,9 millions au club brésilien pour les droits préférentiels de trois jeunes joueurs et 40 autres millions versés à la société N&N, détenue par le joueur et son père, ont éveillé les soupçons du fonds d'investissement, qui a déposé une plainte pour fraude et corruption entre particuliers.

Une affaire vieille de sept ans

Sept ans après le procès, l'Audience provinciale de Barcelone jugera l'affaire. Elle le fera en sept séances entre le 17 et le 31 octobre, au cours desquelles l'actuel joueur du PSG devra s'asseoir sur le banc des accusés pour se défendre. Tout comme les anciens présidents du Barça, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu.

Pour Bartomeu, le ministère public ne demande pas la prison, car il comprend qu'à l'époque - en tant que vice-président - il ne connaissait pas les détails de l'opération. Cependant, le DIS demande huit ans de prison pour l'ancien président du FC Barcelone, la même peine qu'il demande pour Rosell. Le ministère public demande également deux ans pour le père du joueur et un pour sa mère.

Il convient de rappeler qu'il s'agit du deuxième procès que les parties devront affronter pour la signature du joueur par le Barça. Dans le premier, clôturée en 2016, les 40 millions versés à N&N ont fait l'objet d'une enquête et il a été conclu qu'ils faisaient partie du salaire du joueur. Comme ils n'étaient pas imposés comme un salaire en Espagne, Rosell, Bartomeu et le FC Barcelone lui-même ont été accusés d'infractions fiscales. Avant le début du procès oral, l'accusation et les défendeurs sont parvenus à un accord : le Barça en tant que personne morale a été reconnu coupable et condamné à payer 5,5 millions d'euros, tandis que Rosell et Bartomeu ont été blanchis.