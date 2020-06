PSG - Neymar prêt à "écrire l'histoire"

Le Brésilien a envoyé un message fort sur son site officiel, à deux jours de la reprise de l'entraînement du PSG.

Le PSG s'apprête à reprendre l'entraînement ce lundi, afin de préparer une fin de saison qui s'annonce haletante malgré l'arrêt définitif de la . Déjà sacrés champions de , les hommes de Thomas Tuchel ont l'occasion de garnir davantage leur palmarès avec deux finales de coupes nationales, avant le "Final 8" de la Ligue des champions, mi-août à Lisbonne.

Rentré du , où il a passé le confinement, Neymar a tenu à envoyer un message fort, lui qui s'apprête à participer pour la première fois à une fin de saison depuis son arrivée sous les couleurs parisiennes.

L'article continue ci-dessous

"Cette période a été atypique, mais ce qui compte c'est d'avoir réussi à rester équilibré d'un point de vue mental et physique. Je suis prêt et motivé pour le retour, et forcément, je pense beaucoup à la Ligue des Champions. Nous avons une équipe forte, on a obtenu une qualification historique en quarts de finale et maintenant on veut atteindre cet objectif", a écrit le n°10 de la Seleçao sur son site officiel.

Plus d'équipes

"Je me suis bien entraîné ces derniers mois, avec la même intensité et la même implication, mais l'ambiance des matchs me manque. Je n'en peux plus d'attendre de fouler les terrains, et si Dieu veut, d'écrire l'histoire."

Les Parisiens connaîtront le 10 juillet prochain leur adversaire pour le quart de finale de cette remodelée.