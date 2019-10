PSG - Neymar : "On s’entraide beaucoup avec Mbappé"

Dans un entretien accordé à Otro, la star brésilienne s'est exprimée sur le vestiaire du PSG et sa bonne relation avec son coéquipier français.

Neymar a huit ans de différence avec Kylian Mbappé et ne partage pas sa langue. Cependant, le Brésilien s'entend très bien avec son jeune coéquipier français sur le terrain, comme on a pu le voir à plusieurs reprises.

Lors d'une interview accordée à Otro, l'ancien joueur du Barça est revenu sur sa bonne relation avec le champion du monde 2018. "Avec Kylian, c’est autre chose. Il est français, je suis brésilien. On parle en anglais. Et on se débrouille très bien."

Neymar fait l'éloge de son partenaire et estime que leur bonne entente est un atout pour le . "C’est un jeune incroyable. Il est gai, heureux… Sans parler de son talent incroyable. On s’entend bien sur et en dehors du terrain. Du coup, c’est plus facile, pour le jeu, pour l’équipe. Parce qu’on s’entraide beaucoup et ça se reflète sur l’équipe."

Par ailleurs le joueur formé à Santos estime que le vestiaire parisien vit bien cette saison. "L’ambiance a toujours été cool, explique le buteur de la Seleçao. Il y a une bonne ambiance. Cette année, il y a plus de gens avec qui il est facile de bavarder, de s’entendre. Les nouveaux sont sympas. Ce sont des joueurs concentrés, talentueux. Ça devrait être une bonne année pour Paris."

Blessé en sélection brésilienne, l'attaquant de 27 ans ne jouera pas ce mardi soir en contre Bruges et ne pourra pas faire des ravages avec Mbappé sur le front de l'attaque parisienne.