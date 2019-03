PSG, Neymar : "Kylian Mbappé est un phénomène"

L'attaquant brésilien a encensé son coéquipier français. Il a révélé les noms de ses idoles et ses objectifs pour la saison actuelle.

Très complices sur le terrain, Neymar et Kylian Mbappé s'entendent à merveille. Les deux attaquants du PSG font les beaux jours du club de la capitale et ont de grandes ambitions. Les deux joueurs ont un respect mutuel l'un pour l'autre et apprécient leurs façons respectives de jouer. Actuellement blessé, l'international brésilien est souvent élogieux à l'égard du champion du monde français. Il en a remis une couche.

Dans une interview accordée à DAZN dont il est le nouvel ambassadeur en Espagne, Neymar a encensé Kylian Mbappé, son coéquipier : "Kylian Mbappé est quelqu’un de calme, heureux, plein de joie et marrant. Bien sûr, il est encore jeune et il va acquérir beaucoup d’expérience. Pour moi, c’est un phénomène et il peut devenir encore plus grand qu’il ne l’est déjà. Et il sera sans aucun doute l’un des plus grands noms du football mondial".

"Ma plus grande idole dans le foot et plus grand héros ? Ma plus grande idole dans le football est Robinho. Depuis que je suis petit, je suis passionné par lui et j'ai toujours voulu devenir comme lui. Et mon héros dans les comics c'est Batman, mais dans la vie c'est mon père. Ce que j'aurais fait si je n'avais pas été footballeur ? Chanteur évidemment ! Je chante vraiment mal, c’est une tragédie. Mais je m’amuse bien. J'aime écouter du funk brésilien avant les matchs mais je n'ai pas de chansons ou chanteurs préférés. J’aime la musique du moment", a dévoilé Neymar.

L'attaquant brésilien a confessé ne pas regarder énormément de matches de football et préfère regarder du basket : "Je ne veux pas regarder trop de football. Quand je suis à la maison, je regarde d’autres sports. Je suis un athlète et j’admire les autres athlètes. Je sais à quel point il est difficile d’atteindre les sommets. J’aime vraiment le basket-ball. J’aime suivre, le regarder et y jouer. Je suis presque tous les jours l’actualité basket".

Enfin, l'attaquant du PSG a évoqué ses objectifs et comment sa saison pourrait être parfaite : "La saison parfaite ? Tout gagner, la Ligue 1, la Ligue des champions, la Copa America… Je pense que ce serait parfait". Des objectifs encore réalisables puisque le PSG est encore en lice dans toutes les compétitions, mais Neymar devra revenir rapidement à son meilleur niveau pour aider son équipe sur la scène européenne.