PSG, Neymar juge le tirage en Ligue des champions : "Manchester United ? J'aime jouer contre les grandes équipes"

L'attaquant brésilien du PSG est content d'affronter Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Dans un peu moins d'un mois, la plus prestigieuse des compétitions européennes va effectuer son retour. Les huitièmes de finale de Ligue des champions arrivent à grands pas et bien évidemment de nombreuses équipes seront attendues au tournant. Le Paris Saint-Germain fera partie de ces équipes qui devront prouver, d'autant plus que Manchester United est en très grande forme ces dernières semaines.

Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Neymar a jugé le tirage de la Ligue des champions contre Manchester United : "C’est un bon tirage, j’aime jouer contre des équipes de qualité. Manchester United est une grande équipe, une des plus grandes au monde, avec des joueurs de grandes qualités et qui peuvent décider du sort d’un match. Je pense donc que ce sera un bon match pour ceux qui aiment le football".

"Je rêve de la Coupe du monde 2022"

L'attaquant brésilien est revenu sur la phase de poules du PSG qui a été compliquée cette saison et serré jusqu'au bout : "C'était difficile ! C'était un groupe très compliqué avec deux équipes de grande qualité et l'Étoile Rouge qui a surpris tout le monde. C'était très difficile, mais nous sommes restés concentrés, nous avons réalisé des bons matches au moment où il le fallait, et nous nous sommes qualifiés".

Neymar apprécie d'être de retour au Qatar pour le stage du PSG et espère qu'il y sera en 2022 : "J’apprécie vraiment le fait de découvrir encore un peu plus le Qatar. J’étais venu il y a quelques années avec la Seleção, ici même, à Aspire. Je suis très content de revenir ici pour la troisième ou quatrième fois. Revenir gagner la Coupe du Monde en 2022 ? Je l’imagine… c’est mon rêve ! Qui sait, cela pourrait avoir lieu ici".

D'ici à 2022 beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts, mais en attendant, Neymar a de grands défis qu'ils l'attendent et notamment cette saison sur la scène européenne avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien devra prouver son statut face à Manchester United en aidant le club de la capitale à franchir un palier en Ligue des champions.