PSG : Neymar jouera-t-il contre le Real Madrid en Ligue des champions ?

Le compte à rebours est bel et bien lancé pour le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mais on continue de se demander si Neymar sera suffisamment en forme pour participer à cette double confrontation. Tout le monde au Parc des Princes espère voir la star brésilienne faire son retour en temps voulu avant d'affronter le leader de la Liga.

Où en est Neymar ?

Mais l'heure tourne et il a été confirmé que l'ailier du club de la capitale n'aura pas de temps de jeu en match officiel avant le choc européen face aux Blancos. Neymar n'a pas joué depuis qu'il a été contraint de quitter le terrain en fin de match de Ligue 1 du PSG contre Saint-Etienne le 28 novembre 2021. Il s'est gravement blessé à la cheville lors de ce match et n'a pas été vu dans les plans de Mauricio Pochettino depuis, avec 12 matchs non disputés toutes compétitions confondues.

Si le joueur de 30 ans n'est pas encore prêt à faire son retour sur dans un match de compétition, il est en train de revenir en douceur dans le giron du PSG. Le Brésilien s'entraîne à nouveau, mais aucun risque ne sera pris sur sa condition physique, Mauricio Pochettino cherchant à s'assurer qu'un atout précieux et coûteux ne tombe pas à nouveau en panne.

L'entraîneur argentin a déclaré aux journalistes, lorsqu'on lui a demandé de faire le point sur Neymar en vue d'un match à domicile contre Rennes vendredi - dernière sortie du PSG avant d'affronter le Real : "L'évolution de la blessure de Neymar est bonne mais il ne pourra pas jouer contre Rennes et ne sera pas dans le groupe. Nous avons quelques jours devant nous avant le match de Madrid et nous verrons comment cela évolue".

Aucun temps de jeu avant Madrid

Depuis son transfert record de 222 millions d'euros de Barcelone au PSG à l'été 2107, Neymar a eu du mal à éviter l'infirmerie. Il a contracté plusieurs blessures pendant son séjour dans la capitale française, dont deux fractures du métatarse et plusieurs problèmes de cuisse. Il n'a pas joué près de 100 matchs au total, y compris les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Manchester United et Barcelone au cours des saisons précédentes.

La seule campagne au cours de laquelle il a pu rester en forme (2019-20) a vu le PSG atteindre la finale avant de s'incliner face au Bayern Munich. Après avoir été écarté d'une rencontre du championnat de France contre Rennes, Neymar peut se concentrer sur le renforcement de son acuité sur le terrain d'entraînement. Le PSG ne recevra pas le Real avant mardi pour le match aller de leur confrontation tant attendue, ce qui signifie qu'un Sud-Américain talentueux pourrait figurer dans l'équipe de Pochettino. Le retour au Santiago Bernabéu - une enceinte que Neymar connaît bien pour y avoir joué à Barcelone - est prévu pour le 9 mars.