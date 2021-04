PSG, Neymar : "Je ne vois pas de meilleur duo actuellement que celui que je forme avec Mbappé"

L'attaquant du PSG est confiant avant le match contre Manchester City en raison du duo infernal qu'il forme avec Kylian Mbappé.

Le PSG peut compter sur un duo exceptionnel en attaque depuis quelques années, deux joueurs figurant parmi les meilleurs de la planète : Neymar et Kylian Mbappé. Face au Bayern Munich, les deux hommes ont prouvé qu'ils sont irrésistibles, que ce soit lorsqu'ils sont l'un ou l'autre sur le terrain, mais encore plus lorsqu'ils sont associés. Au cours d’une interview réalisée par les médias détenteurs de la C1, Neymar a jugé son duo avec Kylian Mbappé et estime tout simplement qu'ils forment le meilleur duo d'Europe actuellement.

"Avec Kylian Mbappé, notre relation a toujours été très bonne depuis son arrivée. Cela fait maintenant quatre ans que l’on joue ensemble et que l’on marque l’histoire. C’est un joueur de très haut niveau avec qui je prends beaucoup de plaisir à jouer. J’espère que nous allons continuer à jouer ensemble pendant de longues années parce que c’est difficile de trouver un tel duo, c’est sûr. Je ne vois pas de meilleur duo que nous dans le football", a analysé Neymar.

Les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé sont bien évidemment sur toutes les lèvres. Le Brésilien et le Français sont confrontés à des questions à ce sujet à chaque fois que les médias ont l'occasion d'échanger avec eux. L'international brésilien y a notamment été confronté en conférence de presse d'avant-match ce mardi, bottant en touche. Et pourtant, depuis quelques semaines, les rumeurs indiquent que sa prolongation de contrat n'est qu'une question de temps.

"Le meilleur PSG dans lequel j'ai joué"

Le Brésilien a avoué qu'il était proche d'un accord avec le PSG pour sa prolongation de contrat au micro de RMC Sport : "On est en discussion avec le PSG. Rien ne presse. Tout est presque réglé. Je me sens à l’aise, je me sens vraiment très heureux au Paris Saint-Germain. Concernant les supporters, ce que j’attends le plus c’est qu’ils soient de retour au stade pour que nous puissions les sentir près de nous, à nous soutenir, et qu’ils soient là pour nous encourager tous les joueurs à chaque match".

Enfin épargné par les blessures à cette période de la saison et à ce stade de la compétition, Neymar considère qu'il est à son meilleur niveau sur le plan personnel depuis son arrivée dans la capitale française : "Je suis à mon meilleur niveau depuis mon arrivée au PSG ? Oui. Je pense que oui. Je fais en sorte que ce soit toujours le meilleur Neymar sur le terrain. Soyez certains qu’avec Neymar sur le terrain, le PSG aura de grandes chances de sortir vainqueur du match".

"Est-ce que c’est le meilleur PSG dans lequel j’ai joué depuis mon arrivée ? Absolument. C’est une équipe qui est bien plus préparée et elle sait ce qu’elle doit faire. L’année dernière nous sommes allés en finale, nous espérons y arriver de nouveau. Je suis tranquille, j’ai parfaitement confiance en mon équipe, en mes coéquipiers… on va y arriver", a conclu l'international brésilien motivé et ambitieux avant le choc contre Manchester City.