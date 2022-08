PSG : "Neymar et Mbappé ne sont pas obligés d'être les meilleurs amis du monde pour jouer ensemble", lance un ancien du club

Mathieu Bodmer considère que le PSG et ses deux stars peuvent être performants malgré les tensions apparues ce week-end.

Le match contre Montpellier risque de laisser des traces dans le vestiaire du PSG. Un nouveau "penalty gate" a éclaté lors de la victoire parisienne au Parc des Princes. Kylian Mbappé a tiré le premier penalty et l'a manqué tandis que Neymar s'est chargé du second, qu'il a transformé, alors que le Français souhaitait fortement le tirer. Après la rencontre, le Brésilien a liké des posts sur les réseaux sociaux faisant référence au choix du tireur, tandis qu'une information concernant une demande de Mbappé au moment de sa prolongation de contrat, à savoir faire partir Neymar, a fuité, ce qui ne vas pas arranger les choses. Pourtant, sur les ondes de RMC, Mathieu Bodmer, ancien du PSG, a assuré que ces tensions si elles sont contrôlées peuvent n'avoir aucun impact sur le côté sportif.

"Avec un objectif commun, cela ne pose pas de problèmes"

"Je ne suis pas sûr qu’ils vont s’entendre mais moi cela ne me pose pas de souci. J’ai joué dans certains clubs où des mecs ne se disaient pas bonjour de toute l’année. Mais tant qu’il y avait un objectif commun et que l’on rentrait sur le terrain avec la volonté de mouiller le maillot et de gagner les matchs, cela ne pose pas de problème. La solution je l’ai, c’est de faire tirer les penalties à Lionel Messi. Après, là, ce sont des discussions en interne. C’est bien que le club l’ait réglé rapidement. Cela évite de trop polémiquer. Tout ce qui touche le PSG de près ou de loin, on en parle énormément", a analysé l'ancien milieu de terrain du PSG.

Mathieu Bodmer a utilisé son expérience personnelle pour justifier sa théorie : "Tout le monde attendait le retour de Kylian Mbappé parce que l’on avait vu Neymar et Lionel Messi être bons lors du Trophée des champions et pour la première journée de Ligue 1. C’était le premier match des trois ensemble. Ce n’était peut-être pas à la hauteur de ce que l’on attendait. Il y a eu deux ou trois comportements de Kylian Mbappé pour diverses raisons. Après tout le monde tombe sur le PSG dès la deuxième journée. J’ai même joué dans un vestiaire où des gens ne disaient pas bonjour au coach. Cela va encore plus loin. Et pourtant on a été champion, c’était le dernier titre d’un club il y a quelques années".

"Campos est là afin de régler ces petites histoires rapidement"

"Cela a été une année très compliquée à gérer dans le vestiaire. Mais finalement on a eu de très bons résultats sur le terrain. Dès que l’on mettait le maillot pour rentrer sur la pelouse, tout le monde allait dans le même sens. Quand c’était fini, chacun faisait sa vie. Certains ne se disaient pas bonjour, il y a des gens qui se disputaient, il y a eu de la bagarre, il y a eu plein de choses. On pourrait écrire un livre sur cette saison mais en fin de compte cela reste une grande saison", a ajouté le directeur sportif de Le Havre.

Désormais, Mathieu Bodmer considère que c'est au vestiaire et aux dirigeants de faire en sorte que ce problème n'en soit pas un : "Quand tu es dans un vestiaire avec autant d’ego, c’est toujours compliqué. Maintenant c’est aussi aux joueurs cadres de dire 'on va tous dans le même sens, là tu as raté et tu as eu un problème donc maintenant c’est lui qui tire'. Cela doit être réglé aussi par le staff. C’est là que l’on voit l’importance de Luis Campos. C’est pour cela qu’il est venu au club afin de régler ces petites histoires rapidement. Et pour l’instant je trouve que c’est plutôt bien géré. C’est l’importance aussi de Sergio Ramos. Je pense qu’il est écouté dans le vestiaire de par son passé et son charisme. Cela doit aussi être le cas de Marquinhos ou de Marco Verratti qui sont là depuis longtemps."

Un problème entre Neymar et Mbappé "depuis très longtemps"

"Je ne pense pas que cela soit que le penalty mais c’est depuis très longtemps. Je pense qu’il y a un problème d’ego entre eux. Ils ont fait semblant à un moment donné avec les prolongations, les départs ou non, etc. Maintenant il faut le gérer et il faut qu’ils arrivent à vivre comme cela. Encore une fois, ils ne sont pas obligés d’être les meilleurs amis du monde pour jouer ensemble, se faire des passes et marquer des buts. Ça, ils sont capables de le faire parce qu’ils restent de très grands joueurs. Je ne suis pas sûr qu’ils aillent manger ensemble tous les jours mais c’est un problème différent. Quand ils sont sur le terrain il faut qu’ils avancent dans le même sens", a conclu l'ancien du PSG.