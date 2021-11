PSG : Neymar échange son maillot avec Beauden Barrett, une légende des All Blacks

Depuis plusieurs années, les Argentins du PSG se sont liés d'amitié avec les rugbymen argentins du Top 14, le championnat de France de rugby. Juan Imhoff qui évolue au Racing 92 est ainsi pote avec Angel Di Maria et Mauro Icardi et espère même convier Lionel Messi à un asado !

En revanche, le Brésil, pays voisin de l'Argentine n'est pas une terre de rugby. Mais depuis son arrivée en France, Neymar découvre petit à petit ce sport.

Samedi, après la victoire du PSG 3 buts à 1 contre Nantes, au Parc des princes, la star brésilienne a filé au Stade de France pour assister à la rencontre de rugby à XV entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks.

Une rencontre historique puisque la France l'a emporté 40 à 25, signant sa plus large victoire face aux Néo-Zélandais.

Avant la rencontre, Neymar a même pu rencontrer une des stars des All Blacks, Beauden Barrett (qui n'a pas joué en raison d'une blessure). Evoluant au poste d'ouvreur, Barrett porte le numéro 10 comme un certain Neymar avec le PSG et le Brésil qui lui, est meneur de jeu.

Pour marquer le coup, les deux joueurs ont ainsi échangé leur maillot respectif floqué du numéro 10. Et comme les All Blacks jouent en noir, Neymar a offert le maillot « third » du PSG » qui est à dominante noire avec des bandes grises.