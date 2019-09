PSG - Neymar doit-il être titulaire contre Strasbourg ?

Rentré tardivement de son rassemblement en sélection, toujours en froid avec les supporters, le Brésilien doit-il faire ses débuts ce samedi ?

Neymar va-t-il faire ses débuts cette saison sous les couleurs du . Laissé de côté en raison de sa situation contractuelle et d'un avenir indécis durant tout le mois d'août, l'international brésilien est désormais fixé sur son sort. Neymar va devoir rester dans la capitale française au moins jusqu'en janvier prochain, si ce n'est plus. Il n'y a désormais plus aucune raison de ne pas réintégrer l'ancien attaquant du .

Privé de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessés, Thomas Tuchel n'avait pas pu compter sur le Brésilien contre Metz, mais il avait regretté de ne pas avoir le contrôle sur la situation : "C'est un petit peu tard pour une deadline non ? (rires) Ce n'est pas seulement à moi de donner mon avis. Tout le monde connaît mon opinion. Ce n'est pas au coach de décider d'une telle situation, dans un grand club avec un grand joueur. Il y a beaucoup de parties là-dedans. Le premier objectif est d'arriver au 2 ou 3 septembre avant de réfléchir encore à la composition de cette équipe. Je ne suis pas en faveur de ça, mais c'est la réalité du foot aujourd'hui".

Dans le viseur des supporters du PSG (le CUP), rentré tardivement de sélection... Neymar doit-il être titulaire contre selon vous ? — Goal (@GoalFrance) September 13, 2019

Depuis, Neymar a repris la compétition avec le cette semaine. L'attaquant du PSG a disputé l'intégralité de la rencontre face à la Colombe et une demi-heure contre le . Il est donc opérationnel pour jouer, mais reste à savoir si le PSG compte l'utiliser dès ce samedi contre Strasbourg. Déjà pour une raison simple, Neymar était aux Etats-Unis avec la sélection brésilienne et est rentré tardivement de ce déplacement, ce qui pourrait empêcher Thomas Tuchel de le titulariser afin d'éviter des risques inutiles.

L'article continue ci-dessous

Qui plus est, ce match aura lieu au Parc des Princes. Peut-être pas le lieu idéal pour voir Neymar porter de nouveau pour la première fois la tunique du PSG. Le CUP étant toujours en colère contre l'international brésilien. Enfin, Strasbourg c'est l'équipe contre laquelle Neymar s'était blessé en janvier dernier. En , l'attaquant brésilien avait reçu des coups et avait finalement rechuté avec une blessure au pied.

Toutefois, Neymar est un joueur dont le PSG ne veut pas, et ne peut pas se passer, d'autant plus avec les absences de Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Alors est-ce la meilleure solution de titulariser Neymar face à Strasbourg ce samedi au Parc des Princes ? N'hésitez pas à donner votre avis.

Neymar doit-il être titulaire ce samedi au Parc des Princes contre Strasbourg ?