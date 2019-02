PSG - Neymar de retour pour les quarts de finale de Ligue des champions ?

De nouveau blessé au cinquième métatarse fin janvier, le Brésilien devait initialement être absent dix semaines, soit jusque mi-avril.

Dans une interview diffusée ce jeudi sur Fui Clear, le meneur de jeu parisien s'est montré optimiste sur l'évolution de sa blessure. Blessé le 23 janvier dernier en coupe de France contre Strasbourg, l'international auriverde souffre à nouveau du 5e métatarse, déjà touché l'an passé.

La durée d'indisponibilité communiquée début février par le club parisien faisait état de dix semaines d'absence, impliquant un retour mi-avril. Un timing serré pour disputer d'éventuels quarts de finale de Ligue des champions les 9 et 10 avril pour les matches aller, 16 et 17 avril pour les matches retour.

Pourtant, Neymar semble s'être fixé cet objectif. Rafael Martini, l'un des spécialistes en charge de son traitement a ainsi précisé qu'un troisième voyage à Barcelone était programmé pour une dernière injection de cellules souches et de plasma enrichi en plaquettes, avec en ligne de mire ce rendez-vous décisif si le PSG, bien parti après sa victoire à l'aller (2-0) devait éliminer Manchester United.

"On fait des traitements pour accélérer le processus et on est très contents des résultats. Je suis trop pressé de revenir et de refaire ce que j'aime le plus au monde : jouer au foot", à quant à lui affirmé le Brésilien, avant d'évoquer le championnat de France, dans lequel il évolue depuis une saison et demi et sa relation avec Gianluigi Buffon, arrivé au PSG l'été dernier.

"Les gens pensent que c'est simple de jouer en France. Mais la force physique des adversaires est très élevée. Et quand tu as deux lignes de quatre avec des gars qui mesurent deux mètres de haut, ce n'est pas facile de trouver les espaces. Buffon, je lui ai promis de tout faire pour l'aider à décrocher la Ligue des Champions. Quand je me suis blessé, il m'a envoyé un message disant : 'reviens vite, j'ai besoin de toi !'. Je suis fan de Gigi !"