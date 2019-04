PSG - Neymar : "Cette blessure est venue parce que je ne suis pas tombé"

Le Brésilien est revenu sur sa nouvelle blessure au métatarse survenue contre Strasbourg fin janvier, alors qu'il vient d'effectuer son retour.

Neymar a de bonnes chances de débuter lors de la finale de la ce samedi contre Rennes (21h), une semaine après avoir fait son retour en disputant une mi-temps contre . Le n°10 du PSG s'est confié dans une interview accordée à Fox Sports, évoquant de nombreux sujets de son actualité.

Sur les critiques

"Elles m'ont beaucoup dérangé, maintenant je m'en fiche. Qui me connaît et connaît mon caractère sait ce que j'ai vécu et qui je suis. [Ces critiques] peuvent s'expliquer par ma façon de jouer sur le terrain, la façon dont mes adversaires s'énervent. Les gens donnent davantage raison à celui qui met des coups qu'à celui qui dribble, à ceux qui font des fautes qu'à ceux qui marquent des buts."

Sur ses chutes à répétition

"On dit que je plonge, mais cette blessure est venue parce que je ne me suis pas laissé tomber. J'ai pris trois, quatre coups, je suis resté debout, et c'est après que je me suis fait blesser. Lors de ce match, on a tenté de m'intimider, les adversaires m'ont beaucoup parlé. Il y a eu trop de critiques à ce propos."

Sur son choix de rejoindre le PSG

"Barcelone est un club qui me passionne et je continue de parler avec mes anciens coéquipiers. J'ai senti que j'étais à un moment où j'avais besoin de chercher quelque chose de différent et de plus difficile."

Sur le joueur avec lequel il aimerait jouer

"Hazard est un joueur différent. Il a un style de jeu similaire au mien."