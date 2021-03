PSG, Neymar bien présent à l’entraînement, Sarabia, Kehrer et Icardi forfaits contre l'OL

A vingt-quatre heures du choc entre le PSG et l’OL, Neymar était bien présent à l’entraînement collectif, au contraire d’Icardi et Sarabia.

Il n’y a eu que quinze minutes de l’entraînement du jour mais cela a suffi à lever certains doutes à quelques heures du choc entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Pablo Sarabia (hanche) et Mauro Icardi ne seront pas du déplacement entre Rhône et Saône, tout comme Thilo Kehrer absent samedi. Le milieu de terrain espagnol et l’attaquant argentin n’étaient pas présents à l’entraînement collectif, ce samedi, et sont donc forfaits pour le choc comme on pouvait le craindre depuis quelques jours.

Titularisé en Coupe de France contre Lille, Icardi avait dû laisser sa place dès la 35eme minute après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Une sortie par précaution afin de ne pas empirer la blessure mais qui a donc poussé l’ancien de l’Inter Milan à faire une croix sur le match contre l’OL.

Heureusement pour le PSG et Mauricio Pochettino, Moïse Kean a fait son retour contre Lille après deux semaines passées sur le flanc à cause d’un test positif au Covid-19. Le retour de l’attaquant italien ne devrait pas être la seule bonne nouvelle dans les rangs parisiens.

Espéré contre Dijon contre le FC Barcelone, Neymar a de grandes chances de faire son retour dans le groupe parisien pour le déplacement à Lyon. Le Brésilien a participé à l’intégralité de la séance collective et postule donc pour une place.

"Il a fait beaucoup d'efforts pour être prêt, pas juste pour ce match, avait déclaré le coach argentin en marge du match retour contre le Barça. Tout le staff l'a aidé, c'est dommage parce qu'il était très motivé pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs en Ligue des champions, a poursuivi Pochettino. C'est un moment difficile pour lui, j'espère qu'il reviendra bientôt."

Touché aux adducteurs, Neymar n’a plus foulé de pelouses depuis le 10 février dernier et son retour tombe à pic alors que le PSG est lancé dans un sprint final haletant en Ligue 1 et une double confrontation contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions.