PSG - Neymar aligné contre Monaco ? Décision ce samedi

Blessé au pied droit depuis le 23 janvier, Neymar pourrait retrouver le rectangle vert ce dimanche, face à Monaco.

Après deux rencontres désastreuses à (1-5) et (2-3), les supporters du veulent à nouveau rêver, et surtout voir leurs joueurs briller face à ce dimanche (21h), en clôture de la 33e journée de . En cas de victoire, ou de contre-performance de Lille à plus tôt dans la journée, les hommes de Thomas Tuchel seront (enfin) sacrés champions de . Avec Neymar sur la pelouse, en guise de cerise sur le gâteau ?

Le 23 janvier dernier, lors d’une rencontre de face à (2-0), le meneur de jeu parisien aggravait sa blessure au cinquième métatarsien du pied droit, mais il pourrait bel et bien faire son retour à la compétition contre l’ASM. D’après nos confrères du quotidien régional Le Parisien, l’Auriverde a "des fourmis dans les jambes", et la décision de sa participation à la rencontre sera prise à l’issue de l’entraînement programmé ce samedi matin.

Marquinhos, Di Maria et Cavani également sur le retour

Tout au long de la semaine, Neymar aurait fait le forcing auprès de son entraîneur afin que celui-ci le convoque pour ce choc. De son côté, l’ancien joueur du semble quasiment certain qu’il foulera la pelouse. Toujours selon nos confrères, le Brésilien aurait convié plusieurs de ses proches au Parc des Princes pour assister à la rencontre. Chose qu’il n’aurait certainement pas fait en cas de non-participation au match.

Les supporters du PSG peuvent donc s’attendre à voir le N°10 sur la feuille de match. Au coup d’envoi, il devrait toutefois prendre place sur le banc et en sortir pour la seconde période. De leur côté, Marquinhos, Angel Di Maria et Edinson Cavani pourraient également faire leur retour à la compétition contre l’ASM. Décimée face à Nantes mercredi dernier, la formation parisienne aura fière allure quatre jours plus tard.