PSG : Neymar a repris l'entraînement

La superstar brésilienne a fait son retour dans la capitale ce vendredi, aux côtés de certains de ses compatriotes brésiliens.

Neymar est de retour ! Le numéro 10 du Paris Saint-Germain était bien présent au Camp des Loges ce vendredi pour la reprise du groupe parisien.

Une agréable surprise pour les suiveurs du PSG puisque Thomas Tuchel avait autorisé la superstar à ne revenir que lundi. Mais l'ancien joueur du Barça, d'apparence très détendue avec son nouveau look, a bien pris part à la séance de reprise programmée ce vendredi. Très actif sur les réseaux sociaux pendant les fêtes de fin d'année, Neymar semble plus motivé que jamais à accomplir ses objectifs avec Paris. "2018 a été une année difficile, avec beaucoup d'apprentissage et, malgré cela, je souris pour remercier Dieu, pour tout !", avait-il notamment confié il y a quelques jours.

Comme lui, Thiago Silva et Dani Alves étaient également présents, au même titre qu'une partie des internationaux du groupe, dont Kylian Mbappé et Gianluigi Buffon.

Reste à savoir quels joueurs seront convoqués par Thomas Tuchel pour le premier match de l'année, dimanche, contre Pontivy (20h45), comptant pour le traditionnel 32ème de finale de Coupe de France.