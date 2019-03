PSG News : blessures, suspensions face à Manchester United

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre opposant le PSG à Manchester United, match retour de 8è de finale de Ligue des Champions.

Le match retour, tant attendu, de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester United est l'occasion pour les hommes de Thomas Tuchel de se qualifier pour les quarts de finale, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 2015-2016. Avec un avantage de deux buts inscrit à Old Trafford le 12 février dernier et les nombreux blessés côté anglais, tous les feux sont au vert pour continuer l'aventure européenne.

Les blessés

Le doute subiste toujours pour Cavani. "Edinson Cavani a fait les deux derniers entraînements complètement, pas seulement une partie mais on a décidé de prendre la décision demain car on devait attendre la réaction du joueur. Demain matin (mercredi) on sera fixé", expliquait Thomas Tuchel.

Du côté de Man Utd en revanche, c'est l'hécatombe. Une liste de dix joueurs indisponibles est établie. Si les blessures de Valencia, Jones, ou encore Darmian ne datent pas d'hier, celle de Sanchez moins importante car il n'était pas prévu dans le XI de départ, et celles de Martial, Lingard, Matic, Herrera, Mata ont de plus graves conséquences. Pour pallier ces absences, plusieurs joueurs de l'académie ont été appelés.

Les suspensions

Un seul joueur suspendu, et non des moindres, est à déplorer. Et il est côté mancunien. Paul Pogba, expulsé après deux cartons jaunes à Old Trafford le 12 février dernier, ne pourra pas prendre place dans l'entrejeu mancunien, alors que Matic et Herrera (Mata également) sont blessés. Malgré cela, le Français a fait le voyage jusqu'à Paris et a participé à l'entrainement ce mardi au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre

La rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain à Manchester United sera à suivre sur RMC Sport. Le match aura lieu au Parc des Princes ce mercredi 6 mars à 21h.

Les meilleures statistiques Opta

=> Aucune équipe ayant perdu par au moins 2 buts d’écart à domicile lors d’un match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions n’a réussi à se qualifier pour le tour suivant (sur 34 cas précédents).

=> Paris est invaincu lors de ses 6 dernières réceptions d’un club anglais en compétition européenne (3 victoires, 3 nuls). La dernière équipe anglaise à s’être imposée au Parc des Princes sur la scène continentale est Chelsea en septembre 2004 en phase de groupes de LdC (3-0).

=> L’attaquant de Paris Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets lors de 6 de ses 7 rencontres de Ligue des Champions face à un club anglais (6 buts). Il a inscrit 14 buts en LdC, soit au moins 2 de plus que tout autre joueur de moins de 21 ans dans l’histoire de la compétition (Karim Benzema est 2e avec 12 réalisations).=> Paris a marqué 77 buts après 25 matches de Ligue 1 cette saison, seul le RC Paris (80 en 1959/60) a fait mieux à ce stade dans l’élite.

=> 4 des 5 dernières confrontations entre une équipe anglaise et une formation française en phase à élimination directe de Ligue des Champions ont vu le club français se qualifier.