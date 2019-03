PSG News - Blessures, suspensions et compo face à Toulouse en Ligue 1

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le match de la 30e journée de Ligue 1 qui va opposer Toulouse au PSG dimanche au Stadium.

Avant d'aborder sa demi-finale de contre mercredi au Parc des Princes (21h), le va tenter d'enchaîner une nouvelle victoire en ce dimanche au Stadium de dans le cadre de la 30e journée de .

Le club francilien compte vingt points d'avance sur , son dauphin. Les Violets, eux, ne sont que 14e avec 32 unités. Ils seront évidemment les outsiders de ce rendez-vous.

Le groupe

Thomas Tuchel sera privé de nombreux joueurs pour la rencontre face à Toulouse, ce dimanche soir. Une situation qu'il a pu évoquer en conférence de presse, samedi.

"Draxler, Di Maria, Meunier, Cavani, Dani Alves et Neymar sont out pour Toulouse. Nous sommes 14 joueurs pour demain plus 2 gardiens. Ce n'est pas une situation agréable. On a besoin de joueurs fiables, capables de jouer 3 matches par semaine", avait-il indiqué.

Les absents

Daniel Alves, Meunier, Draxler, Cavani, Di Maria, Neymar (blessés) ainsi que Rabiot (écarté) ne seront pas présents.

La composition probable

Areola, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Kherer, Kurzawa, Verratti, Bernat, Nkunku, Mbappé, Choupo-Moting.

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu le dimanche 31 mars (21h) au Stadium de Toulouse. Elle sera diffusée sur Canal+.

Les meilleures statistiques Opta

- Toulouse n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matches face à Paris en Ligue 1 (2 nuls, 15 défaites), c’était le 23 septembre 2016 (2-0).

- Paris affiche 77 points après 28 matches de Ligue 1 cette saison, un record à ce stade de la compétition.

- Paris n’a perdu qu’un seul de ses 21 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (15 victoires, 5 nuls), c’était le 3 février dernier à (1-2).

- Kylian Mbappé a marqué 13 buts en Ligue 1 en 2019, seul Lionel Messi fait mieux dans les 5 grands championnats européens (14). 8 des 11 buts marqués sur contre-attaque par Paris cette saison en Ligue 1 sont l’œuvre de Kylian Mbappé.

- Toulouse n’a gagné qu’un seul de ses 12 derniers matches à domicile en Ligue 1 (7 nuls, 4 défaites), c’était le dernier en date contre le 10 mars (1-0).