PSG : Nasser Al-Khelaïfi s'est adressé aux joueurs avant l'entraînement

Le président du PSG, rentré à Paris pour gérer la crise, était ce vendredi au camp des Loges et a tenté de remobiliser les joueurs avant la séance.

Les sourires, les chambrages et la légèreté ? C'était il y a longtemps. Dans un contexte de crise ambiante sur et en dehors du terrain, les Parisiens se retrouvaient ce matin pour le dernier entraînement avant un déplacement à Nice qui est déjà capital et dans une ambiance aussi studieuse que silencieuse. Dans les hautes sphères du club, les rencontres face à l’OGCN (samedi) et Lens (le 15 avril) sont jugées décisives pour décider du sort de Christophe Galtier, dont l'équipe a perdu 8 des 18 dernières rencontres.

Preuve de l'importance de ces deux rencontres, Nasser Al-Khelaïfi était présent ce matin à l'entraînement. Le président du PSG, qui devait initialement se rendre à Doha après un congrès de l'ECA à Lisbonne, est finalement rentré en France pour être au plus près de la formation parisienne. On a pu le voir échanger avec Luis Campos mais aussi avec son entraîneur en restant au plus près des joueurs, lui qui d'ordinaire est plus souvent présent avant les matchs de Ligue des champions.

Verratti forfait à Nice

Avant d'être présent en bord de terrain et que la séance ne démarre, Nasser-Al Khelaïfi s'est adressé aux joueurs pour les convaincre de l'importance des matchs qui arrivent et de l'urgence de la situation. Pour ce match capital, le PSG pourra d'ailleurs compter sur le retour de Sergio Ramos qui devrait pouvoir apporter son expérience et son caractère. En revanche Bernat est incertain quand Verratti est d'ores et déjà forfait.

Paris pourrait aussi s'appuyer sur quelques titis qui ont pris part à l'entraînement. Parmi eux, on retrouvait notamment Hugo Lamy, Vimoj Muntu wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz, Youness El Hannach.