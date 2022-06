PSG : Nasser Al-Khelaïfi répond aux accusations de Tebas et du Real Madrid pour Mbappé

Le président du PSG ne comprend pas les réactions de Javier Tebas et du Real Madrid après la prolongation de Kylian Mbappé.

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé a du mal à passer en Espagne. Dans une interview accordée à Marca, Nasser Al-Khelaïfi a longuement parlé de la prolongation de Kylian Mbappé et des réactions que cela engendré en Espagne avec notamment le mécontement du Real Madrid, ainsi que de Javier Tebas, le président de la Liga, qui souhaite faire annuler le contrat du champion du monde 2018. Pourtant, d'après le président du PSG, le contrat proposé par le Real Madrid était encore plus lucratif.

"Mbappé a choisi le projet sportif"

"J'ai beaucoup de respect pour le Real Madrid en tant que club, c'est un grand club, mais Kylian Mbappé n'a jamais décidé de prolonger pour l'argent, c'est la première chose. L'offre de Madrid était meilleure que la nôtre. C'est notre joueur et il avait d'autres clubs en Angleterre ainsi qu'à Madrid, mais il a choisi le PSG et nous n'avons pas parlé d'argent avec lui ou sa famille jusqu'au dernier moment", a expliqué Nasser Al-Khelaïfi.

"Kylian Mbappé était avant tout intéressé par le projet, par le football et le sport. Il est parisien, il est français, et il a voulu rester ici pour représenter sa ville et son pays, son club, et ce n'est pas juste ce qui a été dit sur lui. Pour eux, l'argent n'est pas la chose la plus importante, ils veulent gagner et ils veulent un projet sportif", a ajouté le président du PSG.

"L'offre de Madrid, plus son salaire, était déjà meilleure que la nôtre"

Nasser Al-Khelaïfi affirme qu'il n'a jamais cru que Kylian Mbappé partirait : "Je ne sais pas ce que dit Madrid, si ça fait des jours ou des mois. Je savais depuis 18 mois que Mbappé voulait rester et je l'ai dit chaque fois qu'on me l'a demandé. J'ai entendu dire qu'il voulait jouer pour Madrid, mais ce n'était pas vrai. Nous parlons maintenant de la dernière offre de Madrid, mais cet été, ils ont fait une offre de 170 et 180 millions. Cela signifie que l'offre de Madrid, plus son salaire, était déjà meilleure que la nôtre, comme c'est le cas maintenant".

"J'ai refusé 180 et ils m'ont dit que j'étais fou, des gens en qui j'avais confiance, parce qu'il pouvait partir gratuitement, mais je l'ai fait parce que j'étais sûr que Kylian allait rester parce que je le connais bien, lui et sa famille, je sais ce qu'il veut. Kylian est très sérieux, professionnel, et ce qu'il veut c'est gagner et jouer, il ne se soucie pas de l'argent. Je comprends que Madrid soit déçu, mais ce n'est pas juste de dire ça de Mbappé", a ajouté le président du PSG.

Enfin, malgré toutes les contestations après le contrat en or massif accordé à Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi assure ne pas être inquiété par le Fair-Play Financier : "Chaque année, chaque été, c'est la même chose. Que si le Fair Play, que si nous ne respectons pas le reste.... Nous savons ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons signer, nous savons mieux que lui ce que nous pouvons faire et personne n'a à nous dire ce que nous devons faire. Nous n'avons pas à nous faire dire par quelqu'un d'extérieur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Si nous le faisons, c'est parce que nous le pouvons. Regardez le cas de Messi. C'était pareil, ils disaient que c'était financièrement impossible et nous avons gagné de l'argent avec Messi. Il n'en a aucune idée et il devrait se concentrer sur son championnat parce que son championnat est un peu mort".