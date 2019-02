PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Neymar et Mbappé restent au PSG à 2000%"

Le président du PSG est très serein et a coupé court aux rumeurs de départ de l'une de ses deux stars l'été prochain.

Le PSG est toujours au coeur de rumeurs concernant d'éventuelles sanctions de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Ce vendredi, le club de la capitale a présenté le contrat avec le groupe hôtelier Accor, nouveau sponsor maillot qui représentera une rentrée d'argent importante pour être dans la norme du FPF.Dans une interview accordée à Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a coupé court aux rumeurs concernant la vente de Neymar ou Kylian Mbappé l'été prochain pour rentrer dans les clous du fair-play financier.

"Non, ce n’est pas à 100 %, mais à 2000 %. Ils vont rester à Paris. Beaucoup de médias, notamment en France, prétendent qu’on aurait besoin de vendre Neymar ou Kylian. Je veux confirmer que Kylian et Neymar vont rester ici. Peut-on recruter un grand joueur lors du prochain mercato ? Oui, bien sûr. On veut acheter, en restant dans le cadre du fair-play financier. On est confiants. On a les moyens de recruter", a affirmé le président du PSG.

"Antero Henrique sera présent la saison prochaine"

Le dirigeant du champion de France en titre n'est pas du tout inquiet dans le cadre du fair-play financier : "L’accord qu’on a signé aujourd’hui (ce vendredi) avec Accor est bon pour nous, bien sûr, mais on n’est pas inquiet du tout. On a toujours respecté le fair-play financier, le règlement de l’UEFA. On est très clair. L’UEFA a toujours été la bienvenue au Paris-Saint-Germain pour enquêter, effectuer ses recherches".

Nasser Al-Khelaïfi a assuré qu'Antero Henrique va rester : "Arsène Wenger pourrait-il avoir un rôle dans un avenir proche au PSG ? Je suis fatigué de répondre à ce genre de questions. J’ai de très bonnes relations avec Arsène. Je suis proche de lui, je le connais depuis longtemps. Il est un magnifique manager et entraîneur. Il a une connaissance très pointue et très complète du football. Mais nous avons un directeur sportif, Antero Henrique, en qui j’ai une grande confiance".

"J’entends sans arrêt les médias dire qu’Arsène va venir prendre ce poste. C’est trop. Laissez-nous travailler, s’il vous plaît. Antero réalise un très bon travail. Il va continuer avec nous. Il reste là. Antero Henrique sera-t-il encore en poste la saison prochaine ? Oui c'est sûr. Il n'y a pas de projèt avec Arsène Wenger ? Non", a conclu le président du PSG. D'ici au mois de juin, de l'eau a encore le temps de coûler sous les ponts.