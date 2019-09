PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Icardi est un excellent attaquant"

Le président du Paris Saint-Germain s'est félicité du recrutement de l'attaquant argentin.

Le PSG a réussi un gros coup lors du dernier jour du mercato en signant Mauro Icardi. Le club de la capitale a obtenu l'Argentin dans le cadre d'un prêt, avec option d'achat. Si Leonardo a exprimé sa satisfaction de recruter l'attaquant argentin pour venir garnir le secteur offensif du avec un joueur capable de remplacer Edinson Cavani, à la pointe de l'attaque, le président du PSG n'avait pour le moment pas commenté l'arrivée de l'ancien buteur de l' .

Nasser Al-Khelaïfi, interrogé en marge de l’assemblée générale de l’ECA (Association des Clubs Européens) à Genève, s’est frotté les mains de ce coup de maître réalisé par le Paris Saint-Germain lors du dernier jour du mercato, des propos relayés par le Corriere dello Sport : "C’est vraiment un excellent attaquant et nous sommes heureux de l’avoir. Ses chiffres en montrent qu’il est fort et nous nous sommes concentrés sur lui”.

"L'option d'achat ? On verra"

Qui plus est, le PSG a devancé Naples, notamment sur ce dossier, comme l'a avoué ce mercredi Aurelio De Laurentiis au Corriere : "Pour l’acheter, j’ai offert à l’Inter 60 M€ plus des bonus supplémentaires, pour un total de 65. À Wanda Nara (femme et agent du joueur ndlr), pour le contrat, j’ai proposé une somme brute d’environ 12 millions. Icardi n’est pas stupide et il a peut-être compris que pour se relancer au niveau européen il valait mieux se rendre dans une équipe comme le PSG, où il peut exceller plus facilement qu’à . Pour lui c’était le meilleur choix. Je ne regrette jamais rien".

En revanche, Nasser Al-Khelaïfi a botté en touche en ce qui concerne l'option d'achat de Mauro Icardi : "Vous voulez savoir si nous allons lever l’option en fin de saison ? On verra". Pour rappel, l'option d'achat de l'international argentin serait fixée à 70 millions d'euros selon l'ensemble des médias français et italiens. Une somme importante, certes, mais un prix raisonnable pour un buteur de classe mondiale dans la force de l'âge.

Du côté de l'entourage du joueur, Wanda Nara n'a pas non plus assuré que l'Argentin restera plus d'un an à Paris : "On ne pouvait pas dire non au PSG : il y a tout pour gagner, c’est un club rempli de stars, Mauro est honoré d’en faire partie. À la fin de la saison, on choisira ce qui est le mieux pour lui : je travaille pour lui, mais c’est lui qui décide. (…) Je suis sa femme, pas seulement son agent, je le connais. Je savais qu’il dirait oui. Mauro aime jouer en , il connaît très bien ce championnat, il y a marqué 135 buts. je pense qu’il reviendra. Je ne sais pas quand ni comment, mais la priorité sera toujours l’Inter", a indiqué la femme de Mauro Icardi à Il Corriere della Sera. Une chose est sûre, si Mauro Icardi réussit son intégration au PSG, le club de la capitale n'hésitera pas à tout faire pour le conserver et en faire le successeur d'Edinson Cavani.