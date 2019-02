PSG, Nasser Al-Khelaïfi envoie un message au Real Madrid pour Neymar et flatte Mbappé

Nasser al-Khelaïfi, le président du club parisien, ne veut pas négocier quant à l'avenir de ses deux attaquants, Neymar et Kylian Mbappé.

Le président du PSG Nasser al-Khelaïfi, questionné par Marca lors de la signature du nouveau sponsor maillot du PSG, a affiché une posture dénuée d'équivoque quant à l'avenir de ses deux attaquants très convoités notamment en Espagne, Neymar et Kylian Mbappé.

« Ni le Real Madrid ni aucun autre club au monde n'a besoin de nous appeler pour parler de Neymar ou de tout autre joueur. Le Real Madrid sait parfaitement que Neymar n'est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été. Nous avons une relation fantastique avec Neymar et son père et elle a été construite pour durer longtemps. », a-t-il indiqué au journal espagnol.

Le cacique parisien s'est également exprimé concernant le record de précocité atteint par Kylian Mbappé face à Nîmes samedi soir en championnat. Double buteur et grand artisan de la victoire du Paris Saint-Germain face à Nîmes samedi après-midi en marge de la 26ème journée de Ligue (3-0), Kylian Mbappé en a profité pour dépasser la barre des cinquante buts inscrits dans le championnat de France, moins de trois ans après ses débuts en professionnels.

« Kylian est déjà une légende du club. Ce qu'il a fait à seulement 20 ans, avoir gagné une Coupe du monde et faire partie des cinq meilleurs joueurs du monde avec Neymar, c'est exceptionnel. [...] La relation entre le PSG et Mbappé, c'est du long terme parce qu'il y a un grand respect mutuel. », a dit le boss du PSG, très flatteur pour son jeune poulain.

Mais Neymar et Kylian mbappé ne sont pas les deux seuls parisiens à faire l'actualité pour le club francilien. Auteur de l'ouverture du score et d'une passe décisive en fin de match, Christopher Nkunku s'est montré lui aussi à son avantage samedi contre Nîmes (3-0).