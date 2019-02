PSG, Nasser Al-Khelaïfi adresse enfin la rumeur Wenger : "J'ai confiance en Antero Henrique"

De passage sur le plateau de Téléfoot, le président du PSG a adressé la rumeur Arsène Wenger et a donné des nouvelles de Neymar.

Le boss du PSG continue sa tournée internationale des médias. Après le large succès parisien contre Nîmes en championnat samedi soir, Nasser Al-Khelaïfi a été convié par l'émission Téléfoot à évoquer la prochaine très grosse échéance de son club, à savoir le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United.

Pour rappel, Paris l'avait emporté 2-0 à Old Trafford au match aller, mais l'homme fort du PSG ne veut surtout pas tomber dans l'excès de confiance : "On est pas qualifiés encore. On a passé que 90 minutes. Il va falloir faire très attention lors de ce match retour. On veut vraiment le jouer pour le gagner. On sera chez nous"

Le cacique francilien a ensuite donné des nouvelles de Neymar, toujours convalescent, mais bientôt sur pieds selon les dires de son président : "Il va mieux. Il est sur le bon chemin pour être de retour. Mais comme vous le savez, il a une grave blessure. Mais il va bien, vraiment. J'espère le voir avant début avril, mais c'est à cette période qu'il devrait normalement être de retour", a-t-il confié à Téléfoot ce dimanche, avant de parler de la rumeur Arsène Wenger, largement répandue dans les médias depuis quelques jours.

L'article continue ci-dessous

À ne pas rater Découvrez la maison à 35 millions d'euros de Mesut Özil

"Vous savez, j'ai une très bonne relation avec Arsène, c'est un grand homme, un grand entraîneur, un grand manager, vraiment c'est une magnifique personne. Après, vous les médias, vous parlez beaucoup, mais honnêtement, j'ai confiance en Antero Henrique, qui est notre directeur sportif. Il doit rester là, car il fait un magnifique travail", a clarifié le gand sachem parisien au micro de l'émission dominicale.

Également questionné par Marca lors de la signature du nouveau sponsor maillot du PSG, Nasser Al-Khelaifi a affiché une posture dénuée d'équivoque quant à l'avenir de ses deux attaquants très convoités notamment en Espagne, Neymar et Kylian Mbappé.

« Ni le Real Madrid ni aucun autre club au monde n'a besoin de nous appeler pour parler de Neymar ou de tout autre joueur. Le Real Madrid sait parfaitement que Neymar n'est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été. Nous avons une relation fantastique avec Neymar et son père et elle a été construite pour durer longtemps. », a-t-il indiqué au journal espagnol.