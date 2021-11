PSG-Nantes : Messi, un samedi de fête

30 ça se fête et un premier but en Ligue 1 aussi. Samedi soir, au Parc des Princes, le Virage Auteuil fêtait ses trente ans et les festivités avaient débuté au milieu de l’après-midi, quand les ultras défilaient dans les rues alentour.

Un tifo, puis deux puis trois pour embraser le Parc. Sur le terrain, le PSG était comme porté et a certainement livré la meilleure période de la saison. Des combinaisons, des enchaînements, des occasions et peu de situations concédées.

Mais le public attendait autre chose. Une chose à vrai dire. Le premier de Lionel Messi en Championnat. Lui, dont on annonçait depuis le mois d’août qu’il allait marcher sur la Ligue 1. Avant Nantes, l’Argentin affichait un bilan bien maigre de cinq matchs, dont quatre en tant que titulaire, pour zéro but.

Comment expliquer ce rendement inhabituel pour le septuple Ballon d’or ? Il y a d’abord une arrivée tardive qui a empêché Messi d’avoir une préparation physique optimale. Puis ses trois allers-retours avec la sélection argentine, entre début septembre et mi-novembre, qui l’ont empêché d’avoir de la continuité.

Sans oublier, une blessure contre Lyon qui lui a fait manquer plusieurs matchs à Metz ou Leipzig, notamment. D’ici à décembre, il restait donc 9 matchs à Lionel Messi pour trouver cette régularité et 7 en championnat pour ouvrir son compteur but en L1.

Il restait sur 19 tirs sans marquer en L1

Face à Nantes, l’ancien Barcelonais a plusieurs opportunités de le faire. Dans une première période, qui restera comme la meilleure du PSG depuis le début de la saison, Neymar, Mbappé et Messi ont formé un trio aussi fluide que spectaculaire. Et l’Argentin a plusieurs fois été à la conclusion de plusieurs mouvements.

Peu après le quart d’heure de jeu, Messi butait sur Lafont qui sortait une parade exceptionnelle de la main droite (17e). Les deux hommes se retrouvaient à nouveau et cette fois, l’Argentin se mettait sur son bon pied et voyait le gardien nantais repousser de la main gauche (38e).

Entre-temps, le numéro 19 parisien avait offert quelques passes délicieuses pour Mbappé (22e) et Neymar (28e), sans réussite. Une première période inspirée et une seconde beaucoup moins aboutie. Alors que Paris était dominé dès le retour des vestiaires et que Messi marchait ou était bousculé au duel, comment pouvait-on l’imaginer marquer ce premier but en Championnat d’autant que Paris était réduit à dix ?

Dans le dernier quart d’heure de la rencontre, l’Argentin montrait tout son caractère et reprenait son rythme de la première période, avant de fixer le tempo de son équipe. Et c’est sur une ultime chevauchée qu’il brisa la malédiction. Lancé axe droit, il venait fixer Girotto avant de rentrer sur pied gauche et d’exécuter sa spéciale, avant de trouver le petit filet opposé. 3-1, Messi tombait dans les bras de Mbappé et mettait fin à une disette de 19 tirs sans marquer en L1. L’attente était longue, raison de plus pour célébrer.