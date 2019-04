PSG - Nantes | Horaire, streaming, TV, compos : tout ce qu'il y a à savoir

Le PSG et Nantes se disputent ce mercredi au Parc des Princes une place en finale de la Coupe de France. Les Canaris peuvent-ils créer l'exploit ?

Eliminé de la et de la Ligue des Champions, et que le titre de champion en doit rester en sa possession, le PSG a fait de la son principal objectif de cette fin de saison. Les joueurs de la capitale n'ont plus qu'une étape à franchir pour atteindre la finale au Stade de . Elle a pour nom le FC .

Paris et Nantes se sont affrontés une fois cette saison et les champions de France l'avaient emporté sur la plus courte des marges. Avant d'en découdre à La Beaujoire pour le match retour, les deux équipes vont donc s'affronter en Coupe. Logiquement, et ayant de surcroit l'avantage du terrain, les hommes de Thomas Tuchel partiront favoris. Toutefois, il n'est pas impossible que sur un match, le FCN parvient à faire vaciller l'ogre francilien. Après tout, l'EA l'a bien fait en Coupe de la Ligue cette saison.

L'avant-match de ce duel a été marqué par les déclarations controversées de Vahid Halilhodzic, le coach des Canaris. Ce dernier, qui avait passé deux ans à la tête du PSG (2004-06), a émis une critique à l'encontre de Tuchel pour la gestion de son équipe. S'il voulait piquer et surmotiver les Parisiens avant ce rendez-vous, il ne pouvait pas mieux s'y prendre. Mais c'était peut-être aussi une stratégie pour enlever la pression des épaules de ses hommes. Ce mercredi, aux alentours de 23h (au plus tôt), on saura si le Bosnien a eu raison de faire monter la température.

Match PSG-Nantes Date Mercredi 3 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne Eurosport 2.

Chaîne TV française Streaming Eurosport 2 Eurosport Player

COMPOS PROBABLES

Pour ce match, le PSG devrait enregistrer les retours dans le onze de Marco Verratti et de Thiago Silva. Le duo avait été ménagé pour le déplacement à dimanche dernier. Julian Draxler et Dani Alves sont aussi remis respectivement de leurs blessures à la cuisse gauche et au genou, mais il n'est pas certain qu'ils soient alignés.

En revanche, les champions de France devront toujours composer sans Neymar (pied droit), Cavani (hanche), Angel Di Maria (cuisse) et Thomas Meunier (genou droit). Adrien Rabiot, lui, reste écarté.

Equipe probable : Areola; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe; Verratti, Bernat - Kurzawa, M. Diaby; Mbappé, Choupo-Moting.

L'article continue ci-dessous

Côté nantais, la principale absence concerne le Brésilien Boschilia. Ce dernier est blessé et ne pourra pas tenir sa place. C'est aussi le cas du Slovène.

Pour le reste, Halilhodzic devrait pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif. Dans les buts, le Roumain Tatarusanu devrait laisser sa place à Dupé, l'habituel titulaire en matches de Coupe. Malgré ses envies d'ailleurs répétées ces derniers, le capitaine Valentin Rongier devrait pouvoir tenir sa place dans l'entrejeu.

Equipe probable : Dupé; Diego Carlos, Ié, Kwateng, Diego Carlos, Pallois, Cha. Traoré; Girotto, Ab. Touré, Rongier; Eysseric, K. Coulibaly.