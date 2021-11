PSG-Nantes (3-1) : Paris s'impose, Messi marque enfin !

Alors que le Virage Auteuil célébrait ses 30 années de passion, la fête promettait d'être belle ce samedi soir, au Parc des Princes. Pendant 90 minutes, tifos, chants et fumigènes se sont enchaînés dans les travées de l'enceinte francilienne. Sur le terrain, le Paris Saint-Germain a néanmoins été moins inspiré face au FC Nantes, venu sans complexe dans la capitale. Et ce malgré les présences combinées de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi en attaque.

Mbappé pressé, Lafont inspiré

Tout avait pourtant commencé de fort belle manière pour les hommes de Mauricio Pochettino. Dès la 2e minute de jeu, Kylian Mbappé, sur un nuage en ce mois de novembre, a confirmé son état de grâce. Sur une frappe lointaine de Leandro Paredes, l'attaquant du PSG s'est contenté de mettre son pied gauche en opposition pour dévier victorieusement la trajectoire du ballon. Pris à contre-pied, Alban Lafont n'a rien pu faire... Ouverture du score heureuse.

Portés par ce but et par l'atmosphère feutrée du soir, les Parisiens ont ensuite tenté d'appuyer et de doubler la mise. Inspiré offensivement, le leader du championnat s'est procuré de nombreuses occasions franches, mais s'est heurté à un Alban Lafont des grands soirs. À quatre reprises, le portier français a fait étalage de son talent et s'est empressé de gâcher la fête. Deux fois face à Lionel Messi (18e, 38e), mais aussi face à Kylian Mbappé (22e) et Neymar (29e). Dominateur, Paris est rentré aux vestiaires avec une mince avance.

Nantes se réveille, puis se saborde...

L'article continue ci-dessous

Et comme souvent, à trop laisser son adversaire en vie... Paris s'est exposé. Décomplexés, les Nantais sont revenus avec de meilleures intentions, soucieux d'exploiter les brèches laissées par le PSG. Keylor Navas a d'abord écopé d'un carton rouge suite à une sortie hasardeuse loin de sa surface de réparation (65e), avant que Randal Kolo Muani n'égalise d'une talonnade inspirée (76e). Sommé de se réveiller, Paris n'a pas douté longtemps.

En fin de rencontre, Denis Appiah a marqué contre son camp de manière malheureuse (81e), lobant son propre gardien en déviant une passe dans la profondeur... Puis, Lionel Messi a fait chavirer le Parc des Princes en inscrivant, enfin, son premier but en Ligue 1 (88e). Un but dont il a le secret... d'une frappe du gauche magnifiquement enroulée en lucarne. Sans avoir à trop forcer son talent, le PSG a fait le job et bien préparé le choc face à Manchester City.