PSG-Nantes 3-0 - Toutes les réactions en zone mixte

Retrouvez toutes les réactions des acteurs après la qualification du PSG contre Nantes (3-0) pour la finale de la Coupe de France.

Thiago Silva (défenseur du , Eurosport 2) : "C'était compliqué. Cette équipe de nous donne beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, après le premier but, ça a été un peu plus facile. Mais on doit essayer de marquer vite le deuxième. Mais on a mérité ce résultat, et on a mérité d'être en finale. C'est un trophée particulier pour nous (...) Marquer l'histoire ? Non, je n'aime pas du tout. On pense seulement à bien se préparer, et à la fin de faire de bons matches (...) Zéro but encaissé dans cette compétition ? Avant chaque match, on essaye de se parler entre joueurs défensifs. Notre objectif est de défendre bien, et donner de la sécurité et de la confiance aux joueurs qui sont devant. On essaye de parler beaucoup".

Vahid Halilhodžić (entraîneur de Nantes, Eurosport 2) : "Je suis dans l'incompréhension totale. Je suis un petit peu en colère. Bien-sûr le PSG a fait un match très correct mais je ne pense pas qu'ils aient besoin d'un arbitrage comme ça. Je pense qu'il y avait penalty sur Koulibaly, ça peut tout changer. Après on a subi un petit peu. Si il y avait eu ce penalty, peut-être qu'à la fin le résultat aurait été complètement différent... J'ai félicité mes joueurs franchement. On est très frustrés. On voulait aller en finale, faire un exploit contre une équipe comme le Paris Saint-Germain. L'arbitrage a été assez défavorable. Est-ce que ça aurait changé le résultat ? Je ne sais pas.".

Thomas Tuchel (entraîneur du Paris Saint-Germain, Eurosport 2) : "Je suis très fier et très heureux parce que mon équipe montre tous les 3 jours une mentalité exceptionnelle. Il nous manque beaucoup de joueurs, et des joueurs décisifs, mais ils n'arrêtent pas de travailler. Il y a eu beaucoup de récupérations hautes et de pressing haut en 1ère mi-temps. La deuxième a été un peu plus difficile, c'est normal quand on rate un penalty mais ils n'arrêtent pas de travailler. Les compliments vont à mes joueurs parce qu'ils sont ouverts aux idées. Mes idées sont là pour aider l'équipe. Ils sont exceptionnels, je dois le dire. On a des automatismes parce qu'on fait ça pendant l'entraînement, ce sont toujours les mêmes principes de jeu. Nous avons été moins de 16 à 8 reprises cette saison, c'est trop. Vendredi, nous étions 14 joueurs. C'est dur pour les gars aussi de voir que nous avons des gars blessés, pas sur le terrain... Mais ils répondent bien. Marco a été exceptionnel, comme Kimpembe et Juan Bernat. Normalement, il ne marque pas et sert toujours une autre solution pour donner une passe décisive mais aujourd'hui il a frappé. Marco sait s'adapter à chaque situation parce qu'il a la qualité. Il aime jouer avec Leo Paredes et avec Marqui".

Abdoulaye Touré (défenseur de Nantes sur Eurosport 2) : Un petit gout amer, car dans l'ensemble on a réussi à bien les gêner. Mais avec ce genre d'équipes quand tu laisses un espace, ça paye cash. Ce soir aussi, sans trouver d'excuses, on n'a pas été aidés par l'arbitre. Ça n'a pas été évident. Maintenant, il nous reste le championnat. Il nous reste une dernière ligne droite très important.

Thilo Kehrer (défenseur du PSG sur Eurosport 2) : "On devait faire le travail. Défendre haut et jouer calmement. On est contents d'avoir gagné et on est en finale. Quand une équipe joue défensif et très bas, ce n'est pas facile de se créer des occasions et doit être patient. C'est ma première finale de . C'est une bonne chose".

Juan Bernat (défenseur du PSG) : "Ils étaient bas et nous laissaient peu d'espaces, ils tentaient de jouer en contres. On les a bien contrôlés. Le but de Marco nous a facilité les choses. (Sur sa position au milieu) C'est différent (...) J'essaie de m'adapter le mieux possible".

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes.