PSG-Montpellier : Idrissa Gueye, version offensive

Buteur contre Montpellier, le Sénégalais, toujours aussi précieux à la récupération, s'illustre aussi offensivement. Comme Herrera.

Journée après journée, la tendance se confirme : à Paris, il n’y a pas que les attaquants qui marquent et encore moins cette année. Un chiffre est là pour nous rappeler ce qui semble devenir une constante pour l’exercice en cours.

À eux deux, Ander Herrera (4) et Idrissa Gueye (3) ont marqué sept buts toutes compétitions confondues, soit un de plus que l’ensemble des milieux de terrain sur toute la saison passée. Et autant que Icardi (3) et Mbappé (4) sur l’actuelle. Une statistique qui n'a pas ému l'entraîneur parisien interrogé sur le sujet après la victoire face au MHSC.

Comment expliquer cette nouveauté cette saison et surtout le fait que Gueye, à l’activité si importante sur les phases de transitions défensives et dans la récupération du ballon se retrouve aussi souvent aux abords et dans la surface pour apporter le surnombre ?

Pochettino voulait des milieux qui apportent plus offensivement

La réponse se trouve certainement au début de l’été parisien. Comme Ander Herrera ou Achraf Hakimi, l’international Sénégalais était de retour le 5 juillet pour effectuer la très exigeante préparation physique concoctée par Mauricio Pochettino et son staff.

Un autre élément de réponse se trouve aussi dans le plan de jeu voulu par le technicien argentin qui a identifié le manque d’efficacité de ses milieux de terrain dans les zones de vérité et surtout la trop grande dépendance à Mbappé, Neymar et les autres attaquants lors du précédent exercice.

"En effet, c'est important qu'il n'y ait pas que les joueurs offensifs qui marquent et je suis content que ça vienne aussi de cette deuxième ligne. Cela nous permet d'avoir de la variété dans notre jeu », notait déjà Pochettino après la rencontre contre Clermont durant laquelle Gueye avait inscrit son deuxième but de la saison. Samedi soir, il a répété exactement la même chose pour parler de l'apport de ces milieux.

Samedi soir, l’ancien Lillois arrivé à l’été 2018, a ajouté une unité à son compteur et d’une manière aussi spectaculaire que sa frappe lointaine qui avait surpris tout le stade Francis-Le Blé.

Quatre de ses six buts en L1 inscrits sur des tirs en dehors de la surface

On jouait la 14e minute lorsque Mbappé jouait un une-deux avec Herrera. Ristic détournait vers Di Maria qui remettait en retrait pour Gueye. Sur un râteau, il éliminait Mollet et faisait mouche d’une nouvelle frappe surpuissante. " Avec le niveau de ces milieux, on ne peut pas laisser un joueur seul à 20 mètres", commentait Olivier Dall’Oglio après la rencontre.

Dans ce registre, Idrissa Gueye a marqué 4 de ses 6 buts avec Paris en Ligue 1 de l'extérieur de la surface. La saison passée, on avait déjà souvent vu l’ex-joueur d’Everton s’essayer quasiment à chaque match de L1 l’an passé, mais pas avec la même réussite et rarement aussi près de la surface.

Après ce but contre Montpellier, les quelques positions de frappes qu’il a eues ont fait naître une clameur. Comme sur ce nouveau service de Di Maria qui obligeait Omlin à un arrêt en deux temps (57e). Quelques instants plutôt, il lançait Mbappé et suivait l’action jusqu’à l’entrée des six mètres adverses, tout proche de reprendre la frappe contrée de l’international français. Sa récupération de balle, sa passe et sa projection vers l’avant illustraient un match dans lequel il a à nouveau été précieux dans la récupération.

À quelques jours de Manchester City, c’est une arme en plus. S’il parvient à se projeter de la même manière, il aura certainement la possibilité de faire oublier son expulsion en quart de finale. À un moment où il était tout juste devenu indispensable.