PSG-Montpellier | Horaire, streaming, chaîne TV, compositions : tout savoir sur le match

Le PSG (1er), toujours privé de nombreux éléments, accueille Montpellier (6e) ce mercredi en match en retard de la 17e journée de Ligue 1.

Après sa démonstration à Old Trafford (0-2), le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue 1 dimanche à Saint-Etienne (0-1). Une nouvelle victoire pour les champions de France en titre, avec le 19e but en championnat cette saison de Kylian Mbappé . Mercredi, au Parc des Princes, les Parisiens pourront confirmer leur bonne dynamique face à Montpellier (21h).

Un match en retard de la 17e journée qui se jouera à nouveau sans plusieurs éléments majeurs. Neymar, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Adrien Rabiot (écarté) manqueront à nouveau à l'appel, comme Thiago Silva (suspendu) et Leandro Paredes, dont la signature est intervenue après la date initiale du match, et qui n'est donc pas autorisé à disputer cette rencontre.

Juan Bernat est par ailleurs très incertain. Du côté de Montpellier, l'avant-centre Andy Delort, déjà absent ce week-end à Lille, est de nouveau forfait.

Match PSG-Montpellier Date Mercredi 20 février 2019 Horaire 21:00

OÙ VOIR LE MATCH ?

Le match sera diffusé sur la chaîne CANAL + et en streaming sur MyCanal.

Chaîne TV française Streaming CANAL + MyCanal

L'ENJEU DU MATCH

Top 5 Ligue 2018-19 Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. Paris Saint-Germain 62 69 13 +56 2. Lille 50 42 22 +20 3. Olympique lyonnais 46 40 28 +12 - - - - 6. Montpellier 38 31 19 +12

Cette saison, seul l'Olympique Lyonnais est parvenu à faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Bordeaux et Strasbourg ont réussi à prendre un point au club de la capitale, mais aucune équipe du championnat de France n'a réussi à empêcher le PSG de gagner à domicile.

La tâche s'annonce donc particulièrement complexe pour Montpellier, qui n'est qu'à deux points de Marseille (4e) et Saint-Etienne (5e) dans la course à l'Europe. Pour le leader parisien, ce sera l'occasion de travailler encore certaines choses alors que se profile le huitième de finale retour de la Ligue des champions, le 6 mars prochain, face à Manchester United.

LES JOUEURS DU PSG A DISPOSITION

Poste PSG Gardiens Alphonse Areola, Gianluigi Buffon Défenseurs Thilo Kehrer, Marquinhos, Dani Alves, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Stanley N'Soki Milieux Marco Verratti, Moussa Diaby, Julian Draxler, Angel Di Maria, Christopher Nkunku Attaquants Eric Choupo-Moting, Kylian Mbappé

Thomas Tuchel a notamment évoqué la concurrence entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola ce mardi en conférence de presse.

"J'ai un petit peu mauvaise conscience. La situation pour les deux n'est pas facile. Pour Alphonse, c'est difficile. Pour Gigi, c'est sûrement un peu plus facile parce qu'il a plus d'expérience. Mais les deux sont exceptionnels", a notamment confié l'entraîneur parisien.

Concernant le onze qu'il compte aligner, l'Allemand n'a pas donné beaucoup d'indications. Mais il y a fort à parier qu'il va tourner et faire appel à des éléments qui ne jouent pas souvent. L'enchainement des matches et l'avance que compte l'équipe en championnat sur le second plaide grandement en faveur de ce turn-over.

Composition probable : Areola- Dagba, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Nkunku, Verratti, Draxler, M. Diaby; Choupo-Moting, Mbappé.

5 STATS MARQUANTES AVEC OPTA

- C’est la 1ère fois sur les 10 dernières saisons qu’une rencontre de Ligue 1 va débuter exactement à la même heure que des rencontres de Ligue des champions.



- Montpellier est resté muet lors de ses 6 derniers déplacements à Paris en Ligue 1. John Utaka est le dernier joueur du MHSC à avoir marqué au Parc des Princes dans l’élite, c’était le 19 février 2012 (2-2).



- Kylian Mbappé est impliqué sur 46 buts en 45 matches avec Paris en Ligue 1 (32 buts, 14 passes décisives). Il est décisif en moyenne toutes les 76 minutes avec le club de la capitale dans l’élite.

- Paris n’a perdu qu’un seul de ses 54 derniers matches à domicile en Ligue 1 (46 victoires, 7 nuls), c’était le 12 mai 2018 contre Rennes (0-2).

- Paris affiche 62 points après 23 rencontres en Ligue 1 cette saison - 2e meilleur total pour une équipe à ce stade après... Paris en 2015/16 (63 points).

Edinson Cavani, Neymar (par deux fois) et Angel Di Maria étaient les buteurs lors de la victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Montpellier le 27 janvier 2018, pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1 2017-2018.