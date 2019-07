PSG, Monaco, Nice, Lille... Le programme des matches amicaux du jour

Embouteillage ce samedi sur les routes de l'été, avec pas moins de 9 matches amicaux et 12 clubs de Ligue 1 au programme, dont le PSG, Nice et l'ASM.

Neuf rencontres, douze clubs de concernés, pas de doute possible en ce samedi 27 juillet, la reprise de la approche et les pensionnaires du championnat de entendent bien se préparer au mieux pour cette échéance.



En tête de ligne, le , qui devra défendre son titre de Champion de France. Ainsi, le club francilien affronte l' d'Antonio Conte ce samedi, en . Une rencontre face à un adversaire de taille, que le PSG serait bien inspiré de remporter afin de poursuivre sa bonne préparation estivale et maintenir la confiance engrangée au fil des semaines.



De son côté, l'OGC Nice se frotte à , tandis que le affronte lui , pensionnaire de Championship.



Le LOSC sera lui à l'heure espagnole, puisque le club entraîné par Christophe Galtier affrontera le en début de soirée, en . Un adversaire à la portée des Nordistes, à la différence de l'AS , qui aura fort à faire face aux Portugais du .



Enfin, et pour un avant-goût de la reprise, trois rencontres opposeront deux pensionnaires de Ligue 1 ce samedi. sera en effet opposé au à Gaston-Gérard, Nîmes affrontera le TFC à Agde, tandis que Metz et Amiens s'affronteront en Moselle.