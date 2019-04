PSG-Monaco : La MCN enfin de retour

On n'avait plus vu Mbappé-Cavani-Neymar ensemble depuis plusieurs mois. Pour fêter leur retour, le Français a coulé Monaco par son triplé.

S’il y avait bien un joueur qui devait sortir du lot au Parc des Princes c’était Kylian Mbappé, contre son ancien club . Mal situé au classement (16è), l’ancien monégasque a donc enterré un peu plus le club du Rocher en signant un triplé, rien que cela. Une attitude très attendue par son coach qui aurait sans doute préféré le voir marquer face à ou à pour le titre de champion de .

Cette attirance qu’il a pour les buts était trop forte pour lui ce soir : “Il a une mentalité énorme, il veut marquer, toujours, c'est un requin, si vous laissez tomber une goutte de sang, il arrive”, le décrivait récemment Thomas Tuchel en conférence de presse, “C'est un joueur extraordinaire. Quand il peut sentir un but, il est là. À chaque entraînement, quand on fait des frappes - c'est sa qualité - il est toujours prêt pour marquer. Son objectif est de marquer toujours plus et plus, c'est exceptionnel qu'il se comporte comme ça.”. Le champion du monde a attendu sagement son moment.

Position moyenne de Kylian Mbappé

Il a étincelé dans ce qui est sa plus grande qualité : la persévérance. Sur les sept tirs tentés, cinq ont été cadrés et trois, donc, ont terminé au fond des filets. Dani Alves, par deux fois, l’a bien aidé à tromper Diego Benaglio. Moussa Diaby, lui, lui a offert l’ouverture du score. A l’heure où l’entraineur parisien ressent une baisse de régime de ses hommes, comme l’ont démontré les matches face à Lille où le PSG a subi une très large défaite (5-1) et une seconde à (3-2) quelques jours après, ce pic d’orgueil est bienvenu pour le tacticien allemand.

Neymar et Cavani, pile poil pour la

Une autre bonne nouvelle, Neymar a de nouveau foulé la pelouse du Parc des Princes. Alors que le Brésilien était blessé depuis fin janvier, son retour n’était pas certain pour cette rencontre. Surprise (ou pas), il a été annoncé en tant que remplaçant sur la feuille de match, et est entré, sous les acclamations du public, au début de la seconde période. Une aubaine juste avant la finale de Coupe de France samedi 27 avril, face à Rennes au Stade de France.

Un autre retour qui n’est pas des moindres non plus, celle d’Edinson Cavani. L’Uruguayen a reçu une première ovation lors de son échauffement avant d’entendre tout le stade scander son nom lorsqu’il a remplacé Leandro Paredes à la 73è. El Matador a presque même failli marquer de son empreinte son retour avec un but de la tête refusé pour hors-jeu à la 80è minute. Mais au final, la MCN, que l’on n’avait pas revu depuis plusieurs mois, a pu fêter son titre de champion de France ensemble avant la cérémonie qui aura lieu face à le week end du 18 mai.

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes