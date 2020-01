PSG-Monaco (3-3) : Tuchel, Neymar, Moreno, Baldé et toutes les réactions

Le PSG et Monaco ont fait le spectacle ce dimanche au Parc des Princes. Retrouvez toutes les réactions après la rencontre.

Benjamin Lecomte (en zone mixte) : "Ce n'est pas le score qui fait que le match était intéressant, je pense que le contenu des deux équipes a été très bon aujourd'hui, on aurait pu gagner comme on aurait pu perdre. Quand on est gardien et qu'on est confronté à ce genre d'équipe on sait que ça va être des arrêts très difficiles. C'est un très bon point au Parc, on ne va pas se le cacher et on va voir de quoi on est capables mercredi. On a mêmes les occasion de creuser l'écart en première mi-temps et ce sont les détails qui font qu'on peut gagner ce genre de rencontre. Maintenant on va bien récupérer et travailler encore. Il faut jouer avec ses qualités, on en a beaucoup et si on les avait ecnore mieux utilisées on aurait pu se rendre le match un petit peu plus facile.

Offensivement on le voit depuis le début de la saison on est très très bons, ce qu'il fallait c'était surtout répondre en équipe. Je pense que c'est une des première fois de la saison qu'il y a eu quelque chose collectivement qui montrait qu'on ne baissait pas les bras. On travaille énormément la semaine pour faire de bonnes copies. On va retenir le positif et travailler sur les petits côtés qu'il nous reste à peaufiner.

Le coach nous demande du jeu, de la discipline, d'être tous ensemble, ce qui nous faisait beaucoup défaut sur la première partie de saison. On a laissé beaucoup de points filer parce qu'il n'y avait pas cet équilibre. Aujourd'hui il y a un vrai plan de jeu."

Neymar (en zone mixte) : "Oui, ça a été un grand match, un bon test pour nous. Je crois que nous n'avons pas fait notre meilleur match, mais nous avons bien joué, nous nous sommes créé des occasions mais nous les avons aussi laissé se créer des occasions de marquer. Maintenant il faut continuer à avancer et faire mieux pour ne plus perdre de points à domicile.

Les quatre devant ? Pour nous les choses se passent bien, on court tous et on se dévoue pour l'équipe. C'est ce que le coach demande, que ce soit en 4-3-3, en 4-2-4 ou en 4-4-2, comme il veut et nous devons continuer. Quelle que soit la formation qu'il met, nous devons tout donner pour l'équipe"

Thomas Tuchel (au micro de Canal+) : "On a gagné avec six buts deux fois et ensuite vous avez dit c'est la strucuture contre Dortmund. Mais qui a dit ? Et maintenant c'est à moi de dire je ne suis pas sûr ou il y a quelque chose à réfléchir encore ? J'ai dit que je réfléchis toujours, j'ai toujours dit ça et c'est la même chose aujourd'hui. Quand on a gagné 6-0 vous m'avez dit 'vous avez trouvé l'équipe type', mais ce n'est pas comme ça. Je dis toujours les mêmes choses.

Si les quatre seront de nouveau là mercredi ? Oui on peut, mais on doit protéger des espaces et on doit faire un bon contre-pressing. On peut jouer dans tous les systèmes, ce n'est pas la question. La question c'est comment on joue, comment on protège, comment on fait la couverture. C'était un bon test contre une équipe très forte. On a créé beaucoup d'occasions, ils ont eu beaucoup d'occasions et maintenant c'est un match seulement pour améliorer. C'est bien qu'on ait des matches comme ça.

On va analyser le match. Le problème est qu'on gagne huit fois et vous dîtes toujours 'il a trouvé, il a trouvé' et vous oubliez qu'on a joué pendant longtemps en 4-3-3 aussi. Et maintenant avec un match à 3-3, 'ouh le 4-4-2...'. Nous on réfléchit seulement les choses tactiquement et qu'est-ce qu'on fait de nos principes. Si on joue en 4-4-2, on doit faire un certain contre-pressing. Si on joue en 4-3-3, on doit faire d'autres choses. C'est absolument nécessaire d'avoir des matches comme ça pour améliorer."

Robert Moreno (au micro de Canal+) : "Pour moi c'était un beau match, je suis très content du jeu des joueurs et les efforts qu'ils ont fait. Nous devons penser à mercredi parce qu'il n'y a pas le temps de célébrer. Je vais travailler ce soir et préparer le prochain match. Je veux féliciter mes joueurs.

Notre style offensif ? Il n'y a pas de problème à le faire au Parc des Princes ou à . On doit jouer toujours de la même façon, nous recherchons cette situation. On doit travailler beaucoup parce qu'il y a deux semaines que je suis avec l'équipe. Mais je suis très content parce que les joueurs ont fait un grand effort.

Objectif Europe ? L'objectif c'est de gagner mercredi, après un autre match puis un autre match et travailler et à la fin de la saison nous verrons si nous avons la possibilité d'arriver à cette place européenne. Mais pour moi l'unique manière de travailler est de travailler chaque jour, faire du mieux possible."

Keita Baldé (au micro de Canal+) : "Je suis content mais je pense que ce match on peut le gagner. Navas a arrêté le but du 3-1, après Gelson (Martins) a concédé un penalty mais cela montre le caractère de l'équipe, comment on s'est améliorés avec le travail de toute la semaine. Je suis vraiment content pour toute l'équipe.

Si on va faire peur à beaucoup d'équipes ? Je suis d'accord, si on fait douter le . J'espère continuer sur ce chemin. Toute l'équipe a bien travaillé. Chaque match est une histoire. En deuxième mi-temps on a joué un peu avec nos quatre fantastiques, après Gelson s'est blessé et il est sorti mais c'est pas grave. Chacun a fait son travail."