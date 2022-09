PSG : Milan Skriniar reste à l'Inter Milan, la fin du feuilleton de l'été

Dans les dernières heures du mercato, Paris a tenté de revenir à la charge pour obtenir le transfert de Milan Skriniar.

Il était le rêve de Luis Campos et de Christophe Galtier. La pièce manquante du puzzle imaginé et construit par la nouvelle direction sportive et le technicien parisien. Depuis début juin, le PSG avait fait de Milan Skriniar sa priorité au poste de défenseur central. Et jusqu’au 31 août, il ne s’en est jamais détournée.







Dans un premier temps l’optimisme a d’abord régné car Paris était persuadé que l’Inter, en manque de liquidité, finirait par céder. Mais les exigences des Italiens n’ont jamais flanché et se sont même renforcées au fil des semaines.







Dès le départ, les Interistes attendaient 70 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du défenseur slovaque. Dans une volonté de ne pas surpayer, Paris n’a d’abord pas voulu dépasser les 50 M€.







Mais à mesure qu’il se séparait de certains éléments et libérait de la masse salariale, le PSG a revu son offre à la hausse il y a un peu plus de deux semaines en montant à 60 millions d’euros bonus compris (50M€ + 5 + 5 ). Encore refusée.







Pour préparer son ultime tentative, Nasser Al-Khelaïfi a pris, en fin de semaine passée, le dossier en main, en échangeant directement avec Steven Zhang, le propriétaire de l’Inter Milan. Et si selon certains médias l’optimisme régnait côté parisien, les sources interrogées par Goal depuis plusieurs jours n’affichaient pas une grande confiance.







La suite leur a donné raison. A quelques heures de la fermeture du mercato, une nouvelle offre supérieure à 60 millions d’euros a été soumise à l’Inter Milan. Dernier refus. D’ici la fin du mercato, Paris ne recrutera pas d’autre défenseur malgré des intérêts réels pour Mohamed Simakan et Axel Disasi au cours de l’été.







En janvier, Paris pourra revenir à la charge pour Skriniar. Et sauf prolongation du Slovaque, il se retrouvera cette fois en position de force pour négocier avec l’Inter Milan. Rendez-vous au prochain mercato.